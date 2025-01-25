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В ряде районов Риги хотят запретить движение автомашин с дизельными двигателями. Где именно? 7

Бизнес
Дата публикации: 25.01.2025
LETA
В ряде районов Риги хотят запретить движение автомашин с дизельными двигателями. Где именно?

Для улучшения качества воздуха в Риге рассматривается возможность создания зон с низким уровнем выбросов, сообщил агентству LETA председатель Комитета по жилищным вопросам и окружающей среде Рижской думы Виестурс Зепс.

Основными источниками загрязнения воздуха в городе являются отопление и автомобили. Для уменьшения влияния отопления на качество воздуха были разработаны новые правила, касающиеся отопительных систем, пояснил политик.

Кроме того, это включает выведение грузового транспорта за пределы центра города и электрификацию общественного транспорта. «Конечно, можно спорить о воздействии на окружающую среду полного жизненного цикла электротранспорта, но его положительное влияние на качество воздуха не вызывает сомнений», — уверен Зепс.

Следующий шаг является политически чувствительным – это создание районов, где движение транспорта с дизельными двигателями будет ограничено.

Департамент развития Рижской думы заключил договор с некой консалтинговой компанией, которая работает над планом ограничений. План будет готов в мае–июне.

На вопрос, где могут быть созданы запретные для дизельных авто зоны, чиновник отметил, что это, вероятно, будет Старый город, а также определённые районы в историческом центре.

«Однако сейчас говорить об этом преждевременно», — поспешил добавить Зепс, подчеркнув, что реализация решений ляжет на плечи следующего созыва думы.

Для справки: По данным Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), к концу прошлого года в Латвии насчитывалось более 520 000 легковых автомобилей с дизельными двигателями. Это больше половины всего латвийского автопарка.

#рижская дума
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124

Комментарии (7)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    26-го января

    Может стоит развивать зелёные насаждения, которые будут улавливать на себя пылевые взвеси и заглушать шум от трафика? Не низкорослую херь типа кустиков-цветочков, а более обильную листвой растительность. Дожди будут смывать пыль в грунт.

    13
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Димдимыч Серыйволкович
    26-го января

    Зачем ещё подкидывать такие же бессмысленные идеи по растрате городского бюджета? До это они же ещё не додумались.

    7
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Димдимыч Серыйволкович
    26-го января

    Зачем ещё подкидывать такие же бессмысленные идеи по растрате городского бюджета? До это они же ещё не додумались.

    1
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    27-го января

    Зиновьев-где бессмысленные, дурень ты. Озеленение городской среды снижает пыльность воздуха, шум от траффика и температуру в жаркие дни. Просто озеленение должно быть не чахлыми кустиками.

    4
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    25-го января

    Как оказалось, отравляет воздух в Риге центральное отопление. И особенно ТЕЦ-2 которая расположена в конце Graudu iela на границе Риги и Сауриеши. А ещё, практически 100% автобусов Rigas Satiksme имеют мощные и объемные ДИЗЕЛЬНЫЕ двигателя. Неужели непонятно что это полный бред!

    88
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    25-го января

    Рижане! Вас реально и бессовестно обворовывают, под прикрытием совершенно тупых и бессмысленных проектов.

    96
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    25-го января

    Извините пожалуйста, а в Рижской думе все дураки или через одного? Или это очередной тупой проект по "распиливанию" городского бюджета?

    94
    0
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