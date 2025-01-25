В ряде районов Риги хотят запретить движение автомашин с дизельными двигателями. Где именно?

Для улучшения качества воздуха в Риге рассматривается возможность создания зон с низким уровнем выбросов, сообщил агентству LETA председатель Комитета по жилищным вопросам и окружающей среде Рижской думы Виестурс Зепс.

Основными источниками загрязнения воздуха в городе являются отопление и автомобили. Для уменьшения влияния отопления на качество воздуха были разработаны новые правила, касающиеся отопительных систем, пояснил политик.

Кроме того, это включает выведение грузового транспорта за пределы центра города и электрификацию общественного транспорта. «Конечно, можно спорить о воздействии на окружающую среду полного жизненного цикла электротранспорта, но его положительное влияние на качество воздуха не вызывает сомнений», — уверен Зепс.

Следующий шаг является политически чувствительным – это создание районов, где движение транспорта с дизельными двигателями будет ограничено.

Департамент развития Рижской думы заключил договор с некой консалтинговой компанией, которая работает над планом ограничений. План будет готов в мае–июне.

На вопрос, где могут быть созданы запретные для дизельных авто зоны, чиновник отметил, что это, вероятно, будет Старый город, а также определённые районы в историческом центре.

«Однако сейчас говорить об этом преждевременно», — поспешил добавить Зепс, подчеркнув, что реализация решений ляжет на плечи следующего созыва думы.

Для справки: По данным Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), к концу прошлого года в Латвии насчитывалось более 520 000 легковых автомобилей с дизельными двигателями. Это больше половины всего латвийского автопарка.