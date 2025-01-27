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Из-за теплой зимы половина заготовленной в лесу древесины недоступна 1

Бизнес
Дата публикации: 27.01.2025
BB.LV
Из-за теплой зимы половина заготовленной в лесу древесины недоступна

Из-за теплой и дождливой погоды половина заготовленной в лесу древесины недоступна, сообщил агентству LETA исполнительный директор Латвийской федерации деревообрабатывающей промышленности (ЛФДП) Артур Буконт.

Он отметил, что эту зиму в целом отрасль оценивает как не слишком удачную. В настоящее время в некоторых местах невозможно заехать в лес тяжелой техникой, чтобы вывезти заготовленную древесину к дороге. Также в ряде мест невозможно использовать дороги из-за установленных ограничений по весу.

«Если бы вы спросили у оператора лесозаготовительной машины, как идут дела, он бы сказал: ну, плывем. Так и можно описать ситуацию», — отметил исполнительный директор ЛФДП, добавив, что нынешняя ситуация сопоставима с 2020 годом, когда доступ к заготовленной древесине был затруднен до марта.

Тем не менее, Буконт подчеркнул, что половина лесов Латвии находится под управлением АО Latvijas valsts meži (LVM), которое за последние годы значительно инвестировало в улучшение инфраструктуры лесных дорог. Благодаря этому в этих лесах ситуация лучше. Кроме того, LVM имеет широкие возможности планирования — если невозможно работать в одном месте, работы переносят в другие регионы.

Также он отметил, что LVM в прошлом году создала значительные запасы древесины, чтобы обеспечить поставки. В то же время наибольшие трудности наблюдаются в частном секторе, где перепланировать лесозаготовительные работы невозможно. Однако, по словам Буконта, участники отрасли понимают, что такие трудности можно ожидать, и это не является новостью.

Основной проблемой в лесозаготовительных работах Буконт назвал плохое состояние муниципальных и государственных дорог, а также недостаточные инвестиции в почти 10 000 километров государственных дорог. Несмотря на то, что стоимость разрешений для тяжелой техники, дорожные налоги и другие платежи выросли в 5–6 раз, эти доходы не вкладываются в инфраструктуру дорог.

Он также подчеркнул, что в некоторых местах, например, в Видземе, в районах Смилтене и Валмиеры, где в последние недели наблюдался снег и дороги были замерзшими, следовало бы разрешить использование тяжелой техники. Если дорога переувлажнена, тяжелую технику использовать нельзя, но в местах с замерзшим дорожным покрытием это должно быть возможно. Однако в этих местах все еще действуют ограничения по весу, установленные ГАО Latvijas valsts ceļi.

Буконт подчеркнул, что для лесозаготовителей важно иметь хотя бы несколько дней для выполнения работ. Поэтому необходимо улучшить внутренний контроль и планирование ограничений. Он предложил потенциальное решение — создать механизм, при котором водители лесовозов могли бы отправлять видеоматериалы или другую информацию через приложение, чтобы соответствующие службы могли оценить состояние дорог.

Исполнительный директор ЛФДП отметил, что в отдельных сегментах и регионах задержка лесозаготовительных работ может повлиять на предложение древесины. Однако на мировых рынках спрос на древесные продукты пока не слишком высок. Компании работают с меньшей мощностью, потребление сырья также снизилось, но если бы спрос был выше, ситуация была бы хуже.

Комментируя выполнение лесозаготовительных планов, Буконт отметил, что их следует рассматривать в годовой перспективе. Если зимой не удалось достичь целей, можно увеличить объем работ летом. Однако для этого потребуются дополнительные трудовые ресурсы.

В настоящее время доступность техники и технологий в лесной отрасли не вызывает проблем. Однако существует нехватка квалифицированных операторов лесозаготовительных машин и водителей лесовозов, что критически важно для стабильной работы компаний и увеличения интенсивности труда.

ЛФДП представляет отрасли лесозаготовки и производства древесных продуктов. В федерацию входят ассоциации деревообрабатывающей промышленности, объединяющие различные компании, занимающиеся лесозаготовкой, первичной и дальнейшей обработкой древесины, производством деревянных домов и мебели.

#древесина
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    27-го января

    Ходил я по вырубкам где эта лесотехника ездила. Там утонуть можно осенью в рытвинах от колёс в грунте, особенно если он торфяной.🙄

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