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Рига может выкупить у шведов часть латвийских лесов 2

Бизнес
Дата публикации: 27.01.2025
LETA
Рига может выкупить у шведов часть латвийских лесов

Председатель Рижской думы Вилнис Кирсис поручил исполнительному директору города Янису Ланге совместно с муниципальным предприятием ООО "Rīgas meži" рассмотреть возможность приобретения части лесов в Латвии, которые планирует продать крупнейшая в Швеции ассоциация лесовладельцев и лесопромышленная группа "Sodra".

"Ситуацию, когда на продажу выставлены большие площади латвийского леса, я рассматриваю как со стратегической точки зрения на государственном уровне, так и с экономической. В нынешних геополитических условиях, с точки зрения государства, я считаю, что мы должны использовать все возможности, чтобы сохранить эти леса в нашей собственности - это вопрос национальной безопасности", - сказал Кирсис.

Самоуправление отмечает, что для "Rīgas Meži", четвертого по величине лесохозяйственного предприятия страны, это будет возможность расширить свою деятельность и поставить новые цели.

Кроме того, будет обсуждаться возможность совместного приобретения лесов с другими предприятиями отрасли.

"Sodra" объявила о планах по продаже лесной недвижимости и связанных с ней предприятий в странах Балтии. "Sodra" владеет в общей сложности около 153 000 гектаров земли в Эстонии и Латвии, большая часть которых - около 135 000 гектаров - находится в Латвии. Эти леса занимают около 2 % территории нашей страны.

#рижская дума #леса
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Григорий Антонов
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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    27-го января

    Всё-таки будут выкупать пеньки в зад. Очешуенный бизнес-продать лес шведам, а потом выкупить его попиленный. Умища аж. 💪

    13
    0
  • JB
    Janis Berzin
    27-го января

    За счёт рижан конечно. Недра и ресурсы, земля должны принадлежать народу, в крайнем случае государству. Национализируйте!

    8
    0

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