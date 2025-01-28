В странах Балтии задумались о строительстве общей электростанции

"Понятно, что основной целью такой станции будет обеспечение электроэнергией в периоды, когда недоступны возобновляемые источники энергии и существуют ограничения на импорт электроэнергии из соседних стран. Также очевидно, что такие станции нужны странам Балтии, потому что по мере роста потребления возобновляемых источников будет все труднее обеспечивать энергосистему в периоды, когда не светит солнце и не дует ветер", - говорит руководитель группы предприятий "AJ Power" Робертс Самтиньш. Однако он сомневается, что эту проблему можно решить с помощью одной электростанции в одной из стран Балтии. Уже сейчас случаются ситуации, когда возникает перегрузка систем электропередачи на латвийско-литовской и латвийско-эстонской границах. Эта проблема станет еще более острой после того, как энергосистема стран Балтии будет десинхронизирована с Россией и Беларусью.

Министр климата Эстонии Йоко Алендер заявила эстонским СМИ, что страна сейчас должна сосредоточиться на строительстве собственных электростанций. По ее словам, сотрудничество между странами Балтии в энергетическом секторе действительно стало очень тесным в контексте процесса синхронизации, однако приоритетом для эстонского правительства является развитие собственных мощностей.

"Для того, чтобы обеспечить минимально возможные затраты на строительство таких станций, в каждой стране должны быть организованы публичные закупки с привлечением частного сектора. Такой подход позволит максимально снизить инвестиции и эксплуатационные расходы", - отметил Самтиньш.

Diena