«Мы не можем так продолжать» - Латвия занимает уже второе место в ЕС по расходам на продукты питания

Бизнес
Дата публикации: 29.01.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Мы не можем так продолжать» - Латвия занимает уже второе место в ЕС по расходам на продукты питания

Комментируя рост цен на продукты питания и призыв главы Латвийской ассоциации торговцев к жителям научиться делать покупки выгодно, председатель фракции Союза зеленых и крестьян в Сейме Харийс Рокпелнис в программе «Пресс-центр» на телеканале TV24 подчеркнул, что необходимо что-то всколыхнуть в этом вопросе, что-то должно наконец измениться.

«На заседании фракции к нам приходили торговцы — представитель ассоциации торговцев и представитель «Maxima». Мы хотели понять, в чем проблема, что именно делает Министерство экономики не так, из-за чего весь этот шум? Их аргументы были многочисленны и разнообразны. Я также слышал, кажется, по телевидению, что у нас в Латвии все дорого по двум причинам. Во-первых, представьте себе, в Латвии дорогая еда — это факт. И это факт, что здесь нет места для обсуждения.

Более того, Латвия занимает второе место в Европе по расходам на продукты питания. Эта проблема существует, она не надуманная. Здесь, в этой студии, представитель розничной сети продуктов питания сказал, что есть две вещи: Латвия — небольшой рынок, и налоги у нас никакие в сравнении с Балтией. Что касается небольшого рынка, то да, допустим, Латвия не является крупным рынком, это, в общем, очень незначительный аргумент, но он также не объясняет эти огромные различия здесь.

А что с налогами? Это полный блеф, особенно с учетом того, что с января этого года и налоги на рабочую силу, и НДС, ну, налог на капитал, теперь немного выше, но это не должно так сильно повлиять на цены на продукты питания, поскольку у розничных торговцев продуктами питания на самом деле нет нормальной, конструктивной реакции.

А потом они носятся и говорят, что покупатели не умеют ходить по магазинам, что гречку надо покупать в правильном магазине, что на гречке не заработать, так что придется зарабатывать на помидорах, и несут все это», — говорит Рокпелнис.

В свою очередь, торговцами продуктами питания я привел аналогию: у нас была другая отрасль, о которой говорили, что у нас просто плохой бизнес, что наши люди не умеют обращаться с деньгами, и это была финансовая отрасль. Но два года назад Сейм впервые поднял вопрос – стоп, этот аппетит надо остановить, у нас проблемы с кредитованием, у нас самые дорогие банковские услуги в странах Балтии, это ненормально… В тот момент, когда мы только начали об этом говорить, они сказали – не трогайте это, станет еще дороже, станет еще хуже, банки уйдут вообще, что вы будете делать!

И тогда, честно говоря, был компромиссный вариант, который не был слишком элегантным, но который послужил скорее сигналом. Это была поддержка ипотечных заемщиков. И вот прошел год, все закончилось, теперь у нас есть более нормальный инструмент, это налог на сверхприбыль с возможностью получения скидки, если вы увеличите кредитование. И что мы видим сейчас – данные не показывают увеличения в кредитовании, мы видим, что происходит на рынке рекламы, что ипотечные кредиты дают, мы получаем новости из регионов, где реальные предприниматели говорят: «Аж два банка предлагают возможность взять кредит на мой инвестиционный проект».

И это работает, и я думаю, что здесь то же самое – это предложение с равными условиями определения наценки с экономической точки зрения не является элегантным решением, абсолютно нет, но совершенно ясно, что нужно встряхнуть ситуацию, что-то нужно изменить. «Мы не можем продолжать в том же духе», — уверенно говорит Рокпелнис.

#цены #политики
