Бюджетно-финансовая (налоговая) комиссия Сейма в прошлом году одобрила в окончательном чтении поправки к Закону о кредитных учреждениях, которые вводят запрет на использование русского языка в банкоматах.

Комиссия поддержала предложение о том, в банкоматах должен использоваться латышский язык (в том числе латгальский), а также могут использоваться официальные языки стран ЕС и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Чтобы кредитные учреждения могли внедрить новое требование, которое предусматривает перепрограммирование банкоматов, тогда планировалось, что эти изменения вступят в силу 30 января 2025 года.

В целом поправки направлены на то, чтобы обеспечить доступность наличных денег для населения на всей территории Латвии. За последнее десятилетие во многих регионах Латвии значительно сократился ассортимент и доступность услуг, предоставляемых кредитными учреждениями «лицом к лицу». Это создало значительный риск доступности или даже исчезновения услуг по выдаче наличных, отмечает Минфин.