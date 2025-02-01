Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Путниньш: не знаю, в каких облаках живет мэр Риги, говоря о возвращении туризма. Все плохо! 4 2040

Бизнес
Дата публикации: 01.02.2025
BB.LV
Изображение к статье: Путниньш: не знаю, в каких облаках живет мэр Риги, говоря о возвращении туризма. Все плохо!

Старая Рига уже давно не такая оживленная, какой она была до ковида, названия кафе и вывески меняются, а реального восстановления в сфере туризма не наблюдается. Что говорят сами предприниматели?

«В индустрии гостеприимства дела идут плохо, это плохо. Я бы сказал, в состоянии абсолютного кризиса. В этот самый момент, как только закончился ковид, началась очень быстрая инфляция. За четыре года себестоимость нашей продукции выросла почти на 50%», — отмечает в эфире TV24 Кришьянис Путниньш, владелец гостиницы, производитель сидра, член правления Латвийской коллегии адвокатов и член Латвийской ассоциации ресторанов.

По его словам, цены в меню выросли в среднем на 30%.

«Существуют ограничения на то, сколько вы можете просить. Люди не придут есть карбонад за 45 евро», — отмечает он.

Никто в отрасли не может влиять на цены на электроэнергию, нефть или мясо, только на заработную плату, численность работников и цену продукта.

«Я думаю, что наступающий год станет серьезным испытанием для отрасли, особенно с точки зрения зарплат. «Во многих местах заработные платы уже долгое время остаются на прежнем уровне», — отмечает он, продолжая при этом, что сама туристическая отрасль должна быстро меняться.

Мэр Риги говорит, что он сделал все возможное, теперь ему нужно просто побудить предпринимателей начать что-то делать. Я не знаю, в каких облаках он живет, выдумывая какой-то текст о том, что он все сделал, и не понимает, на что может жаловаться предприниматель из Старой Риги, потому что это просто не так!»

×
Читайте нас также:
#бизнес
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
64
0
0
6
0
0

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: OpernTurm во Франкфурте.
Изображение к статье: Комиссия по ценным бумагам и биржам США.
Изображение к статье: Samsung грозит крупнейшая забастовка: 48 тысяч сотрудников готовы остановить работу
Изображение к статье: Девушка за компьютером на производстве

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
3
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео