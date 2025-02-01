Старая Рига уже давно не такая оживленная, какой она была до ковида, названия кафе и вывески меняются, а реального восстановления в сфере туризма не наблюдается. Что говорят сами предприниматели?

«В индустрии гостеприимства дела идут плохо, это плохо. Я бы сказал, в состоянии абсолютного кризиса. В этот самый момент, как только закончился ковид, началась очень быстрая инфляция. За четыре года себестоимость нашей продукции выросла почти на 50%», — отмечает в эфире TV24 Кришьянис Путниньш, владелец гостиницы, производитель сидра, член правления Латвийской коллегии адвокатов и член Латвийской ассоциации ресторанов.

По его словам, цены в меню выросли в среднем на 30%.

«Существуют ограничения на то, сколько вы можете просить. Люди не придут есть карбонад за 45 евро», — отмечает он.

Никто в отрасли не может влиять на цены на электроэнергию, нефть или мясо, только на заработную плату, численность работников и цену продукта.

«Я думаю, что наступающий год станет серьезным испытанием для отрасли, особенно с точки зрения зарплат. «Во многих местах заработные платы уже долгое время остаются на прежнем уровне», — отмечает он, продолжая при этом, что сама туристическая отрасль должна быстро меняться.

Мэр Риги говорит, что он сделал все возможное, теперь ему нужно просто побудить предпринимателей начать что-то делать. Я не знаю, в каких облаках он живет, выдумывая какой-то текст о том, что он все сделал, и не понимает, на что может жаловаться предприниматель из Старой Риги, потому что это просто не так!»