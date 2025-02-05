Вы уже планируете отпуск? Весенние и летние поездки? Выбираете маршруты? А подумали уже, насколько самостоятельным имеет смысл быть туристу в наше непростое время? Ведь главное – соблюсти правильный баланс стоимости, комфорта и безопасности.

Полеты по расписанию и без

Тридцать два года назад мы с супругой впервые совершили далекое заграничное путешествие. На Средиземное море – так казалось круто! Как водится, летели чартерным рейсом, на Ту-154, по маршруту Рига – Ларнака. И с посадкой для дозаправки – в Бейруте. Помню ночной аэропорт и через открытую дверь – море огней, теплый ветер, перемешанный с запахом керосина... Романтика...

Потом, естественно, первую скрипку стали играть линейные авиакомпании. Но далеко не сразу: в Латвии в 1990-х – начале 2000-х заказные рейсы вполне конкурировали с регулярными перевозчиками, которые постепенно осваивали RIX.

Перелом, наверное, относится к вхождению в нашу жизнь ирландского лоукостера – когда билет на лайнер с волынкой на хвосте стал стоить примерно как обед в хорошем ресторане, туризм действительно сделался более частным делом, чем оплачиваемой на стороне услугой.

Самостоятельность путешественников стимулировалась и повсеместно применяемым интернет-банкингом и дистанционным бронированием отелей через Booking и Airbnb: зачем «платить дяде», когда все можно подобрать и оформить самому?

Но со временем стало ясно, что легкость эта кажущаяся. Прежде всего, конечно, из-за косяков с арендой жилья. Самодеятельные арендодатели в реале зачастую кардинально расходятся с тем, что они предлагают в рекламе, возможности воздействовать на них дистанционно у агрегаторов по сдаче помещений тоже не безграничны. Так что порой может получиться и совсем грустно – остаться с сумкой на улице.

А вот что касается личного бронирования билетов, то там порой выходит смешное.

Как-то раз мы улетали в зимнюю сказку на Тенерифе и резервировали места на Ryanair, через Франкфурт-Хан (есть такой бывший военный аэродром в Западной Германии). Все вроде бы о’к, но из-за неправильно нажатой клавиши дата обратного вылета из Германии в Латвию сдвинулась – на месяц вперед! Что-то неладное мы почуяли уже в Испании, когда упорно не приходило SMS-уведомление о предстоящем полете.

Стали разбираться – б-а-а-аа, а у нас, оказывается, билетики-то домой не на январь, а на февраль. Смотрим возможные ближайшие даты – увы, все места раскуплены. Пришлось срочно покупать втридорога билеты в Ригу из Франкфурта-на-Майне, а туда добираться из Франкфурта-Хана, это около 125 км. И еще посыпало снежным бураном...

Так что с того времени я лично отдаю предпочтение туристическим фирмам, там как-то надежней, что ли.

Между континентами

На самом деле расписание чартерных рейсов из наших краев внешне почти напоминает просто рижскую таблицу регулярных вылетов – там доминирует ярко-зеленый логотип национального перевозчика. Сразу скажем, что административно-финансовых проблем airBaltic с их политической составляющей мы касаться не будем, это тема отдельной статьи.

Иной разговор – отчего, преимущественно государственная авиакомпания, отказывающаяся выполнять обязательства перед купившими ее билеты со скидкой, вдруг бросается еще и на обслуживание чартеров? Резко отремонтировались двигатели, на которые пенял герр Гаусс?

Всех неравнодушных к путешествиям интересует – когда же начнутся прямые межконтинентальные полеты из Риги? Пока что таким опытом могут похвастаться лишь попробовавшие наш рынок туристические гиганты Tui и Itaka, здесь рекордными были чартерные рейсы в Антананариву – столицу Мадагаскара (8700 км), и крупнейший корейский мегаполис Сеул (7280 км).

Подобные расстояния флот airBaltic, состоящий из однотипных воздушных судов A220 – чисто технически преодолевать не в состоянии. Поэтому наверняка продвинутые пользователи с платежеспособным спросом могут привести в Латвию чартеры именно что на далекие страны и континенты...

Любой каприз за ваши деньги?

Собственно, в том, чтобы арендовать самолет для коммерческого рейса в любом направлении – нет ничего проще, имелись бы средства. По последним данным, на глобальном рынке чартеров насчитывается около 15 000 бортов, для полета которых нужны лишь соответствие сертификата и оплата. Если оператор приплатит, то могут даже взять стюардессу, владеющую как государственным языком ЛР, так и вторым по распространенности в нашей стране.

Открытым остается вопрос: будут ли чартеры, которые обоснуются в приближающемся туристическом сезоне в RIX, предоставлять и возможность «голого» перелета, без прикупленного через оператора отеля? Это позволило бы потенциальным клиентам варьировать возможности отдыха – скажем, поселиться на далеком островке не всей толпой в отеле, а в отдельном домике на лоне природы.

Только интересно ли будет это компаниям-перевозчикам, ведь, как правило, чартеры рассчитывают на 100-процентную заполняемость рейсов и не желают рисковать из-за перемены настроения туристов. К тому же с возвратом и заменой билетов на эти полеты всегда проблем больше, чем с регулярными рейсами.