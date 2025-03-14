Канада подала в ВТО жалобу из-за пошлин США

Канада подала жалобу во Всемирную торговую организацию после того, как США ввели дополнительные пошлины на импорт ее стали и алюминия, пишет DW .

Канада подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с введением со стороны США дополнительных пошлин на импорт ее стали и алюминия. Об этом в четверг, 13 марта, заявили в ВТО.

"Канада обратилась в ВТО с просьбой провести консультации по спорам с Соединенными Штатами в связи с введением <...> импортных пошлин на некоторые виды стальной и алюминиевой продукции из Канады", - говорится в сообщении на сайте организации. В нем уточняется, что, по мнению Оттавы, новые пошлины со стороны Вашингтона нарушают его обязательства по Генеральному соглашению по тарифам и торговле (ГАТТ) от 1994 года, которое предшествовало созданию ВТО.

Трамп удвоил размер пошлин на сталь и алюминий из Канады

Во вторник, 11 марта, президент США Дональд Трамп повысил пошлины на сталь и алюминий из Канады с объявленных ранее им же 25% до 50%. Это стало ответом республиканца на увеличение платы за электроэнергию, поставляемую в северные штаты США из канадской провинции Онтарио.

"Я поручил своему министру торговли добавить дополнительный тариф в 25%, то есть повышение до 50%, на всю сталь и алюминий, поставляемые в США из Канады", - написал Трамп в соцсети TruthSocial. Он потребовал от Оттавы "немедленно отменить антиамериканский фермерский тариф" на молочные продукты из США, который, по словам республиканца, составляет от 250 до 390%.

Трамп вновь призвал Канаду "стать драгоценным 51-м штатом США" и назвал границу между странами "искусственной линией разделения, проведенной много лет назад".

Тарифная война между США и Канадой

Трамп 1 февраля ввел пошлины на товары из Канады в размере 25%. В тот же день в Оттаве заявили, что вводят ответные тарифы в 25% на импортируемые из США товары на общую сумму 103 млрд евро. Те ограничения продлились меньше двух дней, 3 февраля их приостановили на месяц для проведения переговоров.

Но консультации не принесли результата. С 4 марта пошлины США вновь вступили в силу, они касаются практически всего импорта из Канады. Оттава возобновила действие своих сборов на американские товары, их сумма достигла уже 155 млрд долларов. При этом Вашингтон на месяц освободил от пошлин автомобили из Канады после переговоров с автоконцернами, такими как Ford, General Motors и Stellantis.

Трамп грозит ЕС пошлинами 200% на алкоголь

13 марта Дональд Трамп также пригрозил Евросоюзу ввести пошлины на вино, шампанское, виски и другие алкогольные напитки в размере 200%. Такое решение станет ответом на введение Евросоюзом штрафных сборов в отношении американской продукции, заявил он в Truth Social.

В своем посте он в особенности выделил французскую алкогольную продукцию и потребовал "немедленной" отмены европейских пошлин. Если этого не произойдет, новые пошлины США будут введены в ближайшее время, заявил Трамп.

В ответ на угрозы Трампа инистр торговли Франции Лоран Сен-Мартен заявил, что ЕС не поддастся угрозам с его стороны. А председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) сказала, что Евросоюз открыт для диалога и будет защищать свои интересы.