Чиновники не хотят выходить с удаленки. Протестует профсоюз, начат сбор подписей

Бизнес
Дата публикации: 06.02.2025
BB.LV
Вопрос о применении удаленной работы в учреждениях должен решать местный руководитель, а не президент или премьер-министр, заявил агентству ЛЕТА председатель Латвийского профсоюза работников государственных учреждений, самоуправлений, муниципальных предприятий и финансовых работников Андрей Йиргенсонс.

По словам Йиргенсонса, применение удаленной работы следует оценивать в зависимости от профиля и уровня услуг учреждения. Например, для такого учреждения, как Государственное агентство социального страхования, которое обслуживает клиентов, удаленная работа нецелесообразна, и личный контакт в сфере обслуживания клиентов не может быть заменен удаленной работой, сказал он.

В Службе государственных доходов (СГБ), например, есть много задач, которые требуют большой аналитической работы и занимают до месяца и более. Поэтому сотрудники СГБ и подобных учреждений "могут работать из дома в течение хоть месяца, но главное, чтобы работа была выполнена", - говорит Йиргенсонс.

Он подчеркнул, что применение удаленной работы на рабочих местах в органах госуправления должно рассматриваться с учетом всех нюансов. Каждый случай следует оценивать индивидуально, а не делать очную работу единым требованием для всех учреждений.

Говоря о заседаниях парламентских комиссий, Йиргенсонс согласился, что их лучше чаще проводить очно, поскольку "в настоящее время дистанционный формат снижает серьезность мероприятия".

Основными преимуществами удаленной работы, по его словам, являются сокращение транспортных расходов и времени на поездки, которое часто составляют один или даже несколько часов в каждую сторону. Еще одно преимущество - работодатель может сэкономить на аренде помещений.

В то же время при работе из дома у работников остается больше времени на семью, спорт и другие занятия, а не на то, чтобы "просто бежать на работу", говорит Йиргенсонс.

"Это очень серьезный вопрос, и нельзя, чтобы все шли на работу только потому, что так хочет президент или премьер-министр", - сказал глава профсоюза.

Отметим, что на портале общественных инициатив уже начат сбор подписей о сохранении возможности удаленной работы.

Как сообщалось ранее, во вторник президент Эдгар Ринкевич после встречи со спикером Сейма Дайгой Миериней заявил, что государственному управлению давно пора перейти на очную работу. С этим согласилась и премьер-министр Эвика Силиня.

