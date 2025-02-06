Dienas Bizness опубликовал данные, из коих явствует, что в нашем государстве есть отрасль, чувствующая себя превосходно. Неразделенная прибыль банков за 2024 год составила 522,1 миллион евро — для сравнения, в 2019 году, т.е. до ковида и войны, она была всего 113,6 миллионов евро.

«Остаток привлеченных вкладов резидентов в конце 2024 года был 19,702 миллиарда евро, что на 8,1% больше, чем за год до этого. В том числе вклады в евро были 18,436 миллиардов евро, но в иностранной валюте — 1,266 миллиардов евро. Объем связанных с евро вкладов по сравнению с 2023 годом увеличился на 7,7%, но привлеченных вложений в иностранной валюте вырос на 14%».