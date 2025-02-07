«Это победа свободы» - Каллас об отключении от российской сети 3 1213

Бизнес
Дата публикации: 07.02.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Это победа свободы» - Каллас об отключении от российской сети

Выход стран Балтии из российской электросети является победой свободы, заявила в пятницу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Электросети Эстонии, Латвии и Литвы в субботу будут отключены от российской сети, а в воскресенье страны присоединятся к континентальному европейскому диапазону частот.

«Россия больше не может использовать энергетику как инструмент шантажа, - заявила Каллас. - Это победа свободы и европейского единства».

Страны Балтии уже много лет готовились отказаться от советской системы электроснабжения, но решающим толчком стало нападение России на Украину в 2022 году.

Затем страны Балтии прекратили закупать российский газ и электроэнергию, однако их электросети по-прежнему были подключены к сетям России и Беларуси, которые контролируются из Москвы.

В Литве в церемонии присоединения к континентальному европейскому диапазону частот наряду с лидерами стран Балтии примет участие председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

