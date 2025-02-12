Baltijas balss logotype

Нечего туда ездить: власти ЛР хотят полностью закрыть границу с РФ для грузового транспорта 2

Бизнес
Дата публикации: 12.02.2025
LETA
Нечего туда ездить: власти ЛР хотят полностью закрыть границу с РФ для грузового транспорта
ФОТО: LETA

В этом году квоту разрешений на автоперевозки в Россию латвийские власти сократили по сравнению с 2024 годом вдвое.

Решение правительства вдвое сократить количество международных разрешений на автоперевозки касается именно тех разрешений, которые необходимы для транзита через Латвию в Россию, рассказала министр иностранных дел Байба Браже.

"Цель - полное прекращение транзита в Россию, что, помимо прочего, позволило бы эффективнее реализовывать санкции против нее. Те, кто еще продолжает сотрудничество с Россией, должны его прекратить. Все страны Европейского союза (ЕС) должны стремительно уменьшать экономическую зависимость от России и разъяснять своим предпринимателям, что бизнес с ней в долгосрочной перспективе невозможен", - заявила глава МИД.

Как отмечает Министерство сообщения, в рамках санкций против России для зарегистрированных в ЕС перевозчиков не установлен запрет на международные автоперевозки в Россию. Перевозки в направлении России в настоящее время осуществляют около 22% всех лицензированных в Латвии перевозчиков.

Латвийские перевозчики в основном совершают двусторонние и транзитные перевозки через территорию России, поскольку этот маршрут является самым дешевым и быстрым для перевозок в страны Центральной Азии. В 2023 году обмен разрешениями с Россией был осуществлен на 75% от годовой квоты, а в 2024 году - на 50%. В настоящее время квота на выдаваемые разрешения снижена по сравнению с 2024 годом вдвое.

#автоперевозки
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
1
36

Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    13-го февраля

    Как минимум 40% здесь не национальноупоротые, почему мы не ходим на выборы и почему эти нац=ки у власти?

    0
    0
  • ЕА
    Евгений Агапий
    12-го февраля

    пора уже на выборах голосовать не за этих идиЁтов, которые озвучивают такие бредовые идеи.

    22
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию Эксклюзив!
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Сказку "все включено" могут позволить себе все меньше россиян. Иконка видео
Российский туризм в Турцию падает, с чего бы это
Фиксация цен может привести к дефициту. Иконка видео
45 евроцентов литр молока: супермаркетам РФ законодательно запретят поднимать цены
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео