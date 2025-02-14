Новая идея Трампа ударит по латвийскому экспорту в США

Президент США Дональд Трамп устанавливает «взаимный тариф» в международной торговле. Латвийские товары в этом случае могут подорожать на 6 процентов.

«Что касается торговли, то я решил, в целях справедливости, установить взаимный тариф, означающий, что какие бы страны ни взимали плату с Соединенных Штатов Америки, мы будем взимать ее с них – ни больше, ни меньше», – написал он в своей соцсети Truth.

Президент США объяснил, что новое правило будет применяться к странам, в которых НДС выше, чем в Штатах.

В США НДС отсутствует, но есть налог с продаж, который в большинстве штатов составляет около 15%.

Согласно названной Трампом классификации, Латвия подпадает под нее из-за более высокого НДС (21%).

Как сообщал bb.lv, в 2023 году экспорт Латвии в США составил 507 миллионов евро, а импорт – 228 миллионов евро.

Также в США будет рассматриваться вопрос о государствах, которые применяют субсидии для собственных производителей или нефинансовые ограничения для поставок американских товаров на их рынок.