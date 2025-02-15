Крупнейший в Латвии банк выступил с важным сообщением. Это коснется детей и молодых людей – до 25 лет

Swedbank с мая введет бесплатный базовый пакет для детей и молодежи в возрасте от 6 до 25 лет, сообщили представители Swedbank.

У Swedbank более 140 000 клиентов этой возрастной группы.

Бесплатный базовый пакет для детей и молодежи будет включать в себя карту ISIC или дебетовую карту Swedbank, а также платежи в другие банки. Лица в возрасте от 6 до 22 лет смогут совершать неограниченное количество бесплатных платежей в другие банки, а лица в возрасте от 23 до 25 лет — 10 платежей.

Представители Swedbank отмечают, что чаще всего дети открывают банковский счет в возрасте 13 лет, однако в последние годы первый счет все чаще открывается, когда ребенок идет в школу. Например, в прошлом году доступ к платежной карте и банковскому счету имели около 300 шестилетних детей, а к семи годам это число уже было в четыре раза больше — около 1200 детей.

В банке также отметили, что по мере взросления детей суммы денег, вносимые на счет, также существенно увеличиваются. Для детей в возрасте от 6 до 13 лет средняя сумма составляет 34 евро в месяц, для детей в возрасте от 14 до 15 лет — 74 евро, а для детей в возрасте от 16 до 17 лет — 150 евро в месяц. По данным Swedbank, 82% детей тратят деньги, расплачиваясь картой, а 24% иногда снимают наличные в банкомате.

Наиболее распространенными карманными расходами у детей и молодежи являются покупка продуктов питания, посещение кафе и транспортные услуги, которые обходятся примерно в два евро.

Swedbank — крупнейший банк Латвии по размеру активов.