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Крупнейший в Латвии банк выступил с важным сообщением. Это коснется детей и молодых людей – до 25 лет 2

Бизнес
Дата публикации: 15.02.2025
BB.LV
Крупнейший в Латвии банк выступил с важным сообщением. Это коснется детей и молодых людей – до 25 лет
ФОТО: LETA

Swedbank с мая введет бесплатный базовый пакет для детей и молодежи в возрасте от 6 до 25 лет, сообщили представители Swedbank.

У Swedbank более 140 000 клиентов этой возрастной группы.

Бесплатный базовый пакет для детей и молодежи будет включать в себя карту ISIC или дебетовую карту Swedbank, а также платежи в другие банки. Лица в возрасте от 6 до 22 лет смогут совершать неограниченное количество бесплатных платежей в другие банки, а лица в возрасте от 23 до 25 лет — 10 платежей.

Представители Swedbank отмечают, что чаще всего дети открывают банковский счет в возрасте 13 лет, однако в последние годы первый счет все чаще открывается, когда ребенок идет в школу. Например, в прошлом году доступ к платежной карте и банковскому счету имели около 300 шестилетних детей, а к семи годам это число уже было в четыре раза больше — около 1200 детей.

В банке также отметили, что по мере взросления детей суммы денег, вносимые на счет, также существенно увеличиваются. Для детей в возрасте от 6 до 13 лет средняя сумма составляет 34 евро в месяц, для детей в возрасте от 14 до 15 лет — 74 евро, а для детей в возрасте от 16 до 17 лет — 150 евро в месяц. По данным Swedbank, 82% детей тратят деньги, расплачиваясь картой, а 24% иногда снимают наличные в банкомате.

Наиболее распространенными карманными расходами у детей и молодежи являются покупка продуктов питания, посещение кафе и транспортные услуги, которые обходятся примерно в два евро.

Swedbank — крупнейший банк Латвии по размеру активов.

#swedbank
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Комментарии (2)

  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    15-го февраля

    дерьмо банк генерит дерьмо новости. давай досвидания, в Швецию

    19
    1
  • JB
    Janis Berzin
    15-го февраля

    Где метка реклама?

    20
    0

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