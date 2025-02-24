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Цены в Латвии опять растут быстрее, чем в Европе 1

Бизнес
Дата публикации: 24.02.2025
LETA
Цены в Латвии опять растут быстрее, чем в Европе
ФОТО: LETA

В январе годовая инфляция в Латвии была выше, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС) и еврозоне, свидетельствуют данные статистического бюро ЕС "Eurostat".

Годовая инфляция в Латвии в январе составила 3,1%. Такая же инфляция была в Греции, а самая низкая инфляция зарегистрирована в Дании - 1,4%. В Ирландии, Италии и Финляндии инфляция составила 1,7%, во Франции и Мальте - 1,8%.

Самая высокая годовая инфляция в январе зарегистрирована в Венгрии - 5,7%. В Румынии она составила 5,3%, в Хорватии - 5%, в Бельгии - 4,4%, в Эстонии и Болгарии - 3,8%, в Литве и Австрии - 3,4%.

Потребительские цены в январе по сравнению с тем же месяцем 2024 года выросли во всех странах ЕС. Среднегодовая инфляция в ЕС составила 2,8%, в еврозоне - 2,5%.

По сравнению с декабрем потребительские цены в ЕС не изменились, а в еврозоне снизились на 0,3%.

В Латвии инфляция в январе по сравнению с декабрем составила 0,5%. Месячная инфляция была зафиксирована в 15 странах ЕС, и самой высокой она была в Болгарии и Словакии - 0,9%. Дефляция была зафиксирована в 12 странах, при этом самый высокий показатель был на Кипре, где цены снизились на 1,4%.

В Литве цены в январе выросли на 1,6%, в Эстонии - на 1%.

#инфляция
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    24-го февраля

    Конечно. Потому что это земля страданий и серости. Карма такая.

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