К клиентам всех латвийских банков обратились с заявлением

Представители Банка Латвии сообщили, что хотя закрытие счетов, прекращение сотрудничества и длительное неисполнение операций больше не являются системной проблемой финансового сектора Латвии, были зафиксированы отдельные случаи, когда существующим или потенциальным клиентам банков не удается договориться о сотрудничестве, или оно затруднено. В таких ситуациях Банк Латвии предлагает воспользоваться процессом медиации, который он курирует.

В центральном банке отмечают, что Банк Латвии объективно оценит позиции и аргументы обеих сторон и предложит решение, соответствующее нормативным требованиям и лучшей практике.

"Опыт показывает, что в большинстве случаев можно найти решение. Это важно в конкретном случае, но еще важнее — в более широком масштабе, поскольку Банк Латвии предоставляет указания и разъяснения другим коммерческим банкам. В то же время это основа для оценки применения регулирования на практике и, в случае выявления недостатков, их корректировки или выявления других решаемых вопросов", — говорит заместитель президента Банка Латвии Санта Пургайле.

Медиация — это процесс добровольного сотрудничества, в ходе которого стороны стараются достичь взаимоприемлемого соглашения для разрешения своих разногласий с участием нейтрального и объективного третьего лица.

Медиация доступна всем клиентам кредитных учреждений, зарегистрированных в Латвии, и филиалов иностранных кредитных учреждений, независимо от вида деятельности.