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К клиентам всех латвийских банков обратились с заявлением 3

Бизнес
Дата публикации: 24.02.2025
BB.LV
К клиентам всех латвийских банков обратились с заявлением
ФОТО: LETA

Банк Латвии призывает клиентов банков активнее использовать возможности медиации.

Представители Банка Латвии сообщили, что хотя закрытие счетов, прекращение сотрудничества и длительное неисполнение операций больше не являются системной проблемой финансового сектора Латвии, были зафиксированы отдельные случаи, когда существующим или потенциальным клиентам банков не удается договориться о сотрудничестве, или оно затруднено. В таких ситуациях Банк Латвии предлагает воспользоваться процессом медиации, который он курирует.

В центральном банке отмечают, что Банк Латвии объективно оценит позиции и аргументы обеих сторон и предложит решение, соответствующее нормативным требованиям и лучшей практике.

"Опыт показывает, что в большинстве случаев можно найти решение. Это важно в конкретном случае, но еще важнее — в более широком масштабе, поскольку Банк Латвии предоставляет указания и разъяснения другим коммерческим банкам. В то же время это основа для оценки применения регулирования на практике и, в случае выявления недостатков, их корректировки или выявления других решаемых вопросов", — говорит заместитель президента Банка Латвии Санта Пургайле.

Медиация — это процесс добровольного сотрудничества, в ходе которого стороны стараются достичь взаимоприемлемого соглашения для разрешения своих разногласий с участием нейтрального и объективного третьего лица.

Медиация доступна всем клиентам кредитных учреждений, зарегистрированных в Латвии, и филиалов иностранных кредитных учреждений, независимо от вида деятельности.

#банки
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Григорий Антонов
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Комментарии (3)

  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    25-го февраля

    банки и созданы чтоб вас всех наяпывать за ваши же деньги. Капитализмь

    25
    1
  • IO
    Iljuha Oblomiv
    24-го февраля

    Просто перестать пользоваться услугами, каких-либо банков зарегестрированных в Латвии...Банки не самостоятельны, находятся во внешнем управлении и не своим советом директоров... Поэтому, не вижу необходимости, пользоваться их недоуслугами.... Конфликтных ситуаций, СЛИШКОМ МНОГО.... ОНИ МНЕ НЕ НУЖНЫ... ЕСТЬ МАССА БАНКОВС КОТОРЫМИ ЛЕГКО И НАДЁЖНО РАБОТАТЬ...

    30
    0
  • AE
    Al Ekses
    24-го февраля

    Есть вопрос. Как назвать учреждение или человека, которому ты доверил деньги, но который потом, когда ты их хочешь забрать, пытается с тебя взять 2% с одолженной суммы ТВОИХ ЖЕ денег?

    98
    0

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