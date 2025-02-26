Baltijas balss logotype

Опрос: 77% работников хотят работать меньше за ту же зарплату 1

Бизнес
Дата публикации: 26.02.2025
BB.LV
Опрос: 77% работников хотят работать меньше за ту же зарплату

Латвийское объединение свободных профсоюзов призывает пересмотреть регулирование нормальной продолжительности рабочего времени, установив, что оно не должно превышать 38 часов в неделю. В передаче "900 секунд" (ТВ3) был изучен общественный взгляд на этот вопрос – людям, работающим полный рабочий день, задали вопрос, хотят ли они сократить рабочее время на текущем месте работы.

Латвийцам в возрасте от 18 до 65 лет, занятым на оплачиваемой полной ставке (40 и более часов в неделю), было предложено ответить, хотели бы они сократить рабочее время на своей нынешней работе.

Большинство (77%) опрошенных ответили утвердительно – они хотели бы сократить рабочее время при условии сохранения текущей зарплаты.

2% респондентов готовы работать меньше, даже если их зарплата уменьшится.

В то же время 15% опрошенных указали, что не хотят сокращать рабочее время.

6% участников опроса не выразили определённого мнения по этому вопросу.

#работа
5
0

Комментарии (1)

  • VS
    Vad Sorry
    26-го февраля

    Я скажу честно я готов вообще ни работать за ту же зарплату!!! Что за тупые опросы? И вообще что за тупые 33 процента что ни хотят меньше работать за ту же зарплату? Это какой то дурдом

    8
    2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию Эксклюзив!
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Сказку "все включено" могут позволить себе все меньше россиян. Иконка видео
Российский туризм в Турцию падает, с чего бы это
Фиксация цен может привести к дефициту. Иконка видео
45 евроцентов литр молока: супермаркетам РФ законодательно запретят поднимать цены
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео