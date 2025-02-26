Опрос: 77% работников хотят работать меньше за ту же зарплату

Латвийское объединение свободных профсоюзов призывает пересмотреть регулирование нормальной продолжительности рабочего времени, установив, что оно не должно превышать 38 часов в неделю. В передаче "900 секунд" ( ТВ3 ) был изучен общественный взгляд на этот вопрос – людям, работающим полный рабочий день, задали вопрос, хотят ли они сократить рабочее время на текущем месте работы.

Латвийцам в возрасте от 18 до 65 лет, занятым на оплачиваемой полной ставке (40 и более часов в неделю), было предложено ответить, хотели бы они сократить рабочее время на своей нынешней работе.

Большинство (77%) опрошенных ответили утвердительно – они хотели бы сократить рабочее время при условии сохранения текущей зарплаты.

2% респондентов готовы работать меньше, даже если их зарплата уменьшится.

В то же время 15% опрошенных указали, что не хотят сокращать рабочее время.

6% участников опроса не выразили определённого мнения по этому вопросу.