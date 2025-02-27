При выходе на плановые показатели планируется добывать 14 000 тонн руды в год.

Российская компания Uranium One Group подписала с компанией Боливийские литиевые месторождения (YLB) контракт на добычу лития в Эль-Салар-де-Уюни, Потоси.

“Uranium One Group имеет большой опыт в индустриализации эвапоритов (минералы и химические осадки, выпавшие из пересыщенных растворов) в различных странах мира, поскольку она является частью консорциума Росатом, одного из крупнейших в мире, специализирующихся в этой области”, - подчеркивается в официальном документе правительства Боливии.

Ранее 2024 года российская компания Uranium One Group и YLB подписали первый контракт на производство 14000 тонн карбоната лития в год на месторождении Салар-де-Уюни с использованием технологии EDL (прямая экстракция лития).

Российская фирма инвестирует в общей сложности 970 миллионов долларов США в масштабируемое развертывание завода в течение 30 месяцев. Завод будет находиться недалеко от комплекса Llipi YLB в Салар-де-Уюни.

–Работа будет вестись в три этапа с поэтапным производством: 3000 тонн на первом этапе; 9000 тонн на втором; и полная мощность 14000 тонн в конце третьего этапа.

–Технические испытания Uranium показали извлечение более 80% лития по сравнению с 12%, извлекаемыми традиционным методом с использованием рассольных бассейнов.

–Реализация будет зависеть от тщательной оценки технического прогресса:

Между тем, в ноябре 2024 года YLB подписала контракт на добычу лития с китайской компанией CBC на строительство двух заводов по производству карбоната лития, также по технологии EDL, мощностью 10 000 и 25 000 тонн в год с инвестициями в размере 1,03 миллиарда долларов США.

То есть, если эти два контракта будут одобрены, гарантируется немедленное поступление в страну около 2 миллиардов долларов США и производство в последующие годы не менее 50 000 тонн карбоната лития в год.

Оба контракта гарантируют полный контроль боливийского государства над производственной цепочкой, от разведки и добычи до продажи.

Законопроекты об утверждении данных контрактов в настоящее время находятся на рассмотрении Многонационального законодательного собрания (ALP).

“Национальное правительство выполнило свои обязательства: в течение четырех лет работа велась систематически и прозрачно, и были заключены выгодные соглашения в текущих условиях; теперь дело законодателей выполнить свою часть и не нанести исторический ущерб боливийскому народу”, - отмечается в сообщении боливийского правительства.