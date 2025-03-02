Из Россию в Латвию тоннами ввозят гранаты, мины и ракеты. Но не простые, а страйкбольные

В прошлом году в Латвию из России было импортировано 31,3 тонны гранат, а также шумовых и дымовых устройств для страйкбола, что почти в три раза больше, чем годом ранее, сообщает TV3.

Страйкбольное (пейнтобольное) оружие относится к категории “мягкой пневматики”. Для всех разновидностей принцип действия одинаков: в цилиндре скапливается воздух и под его давлением вылетает снаряд. Применяется в командных спортивных играх.

Согласно данным Службы государственных доходов Латвии (СГД), в 2023 году в страну было ввезено пироимитационных ручных гранат, дымовых и шумовых устройств для пейнтбола и страйкбола на общую сумму 774 388 евро.

Кроме того, СГД сообщил, что в 2024 году транзитом через Латвию прошло 43,4 тонны товаров, включенных в категорию "Бомбы, гранаты, торпеды, мины, ракеты и прочие боеприпасы и их части". Однако были ли эти товары затем оформлены как импорт в Латвию или это дополнительные поставки, из данных СГД не понятно.

Некоторые предприниматели, занимающиеся продажей военного снаряжения, заявили телеканалу, что такой объем импорта невероятно велик для Латвии, поскольку его невозможно реализовать только через развлекательные парки или оружейные магазины.

Также остается неясным, используется ли эта продукция в самой Латвии, вывозится в другие страны или же предприниматели перефасовывают боеприпасы и продают их как продукцию, произведенную в других странах.

Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис был поставлен в тупик вопросом об оружии и не смог объяснить, почему настолько крупный импорт товаров из России не был замечен ранее и не привлек внимание спецслужб или министерства.

Для справки: пейнтбол и страйкбол являются популярными военно-тактическими играми.

• Пейнтбол — это командная игра, в которой участники стреляют друг в друга шарами с краской. Она считается скорее развлекательным спортом.

• Страйкбол — более серьезная игра, в которой используются копии реального оружия, стреляющие пластиковыми шариками. В ней также применяются гранатометы, мины и дымовые шашки. Игроки тренируются маскировке, снайперским навыкам и тактическим маневрам.

Телеканал утверждает, что некоторые военные эксперты уверены – подобные игроки способны выполнять реальные боевые задачи.