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Рига выставила на аукцион десять троллейбусов: сколько стоит? 1

Бизнес
Дата публикации: 02.03.2025
BB.LV
Рига выставила на аукцион десять троллейбусов: сколько стоит?
ФОТО: LETA

Согласно информации в официальном издании Latvijas Vēstnesis муниципальное предприятие Rīgas satiksme предлагает приобрести на аукционе десять троллейбусов.

Планируется продать семь троллейбусов Škoda 24TR 2008 года выпуска и три троллейбуса 2009 года выпуска.

Начальная цена аукциона установлена в размере 96 661,58 евро (без учета налога на добавленную стоимость).

То есть один троллейбус можно купить примерно по 10 тысяч евро за штуку.

Для сравнения: в свое время за каждый троллейбус марки Škoda 24TR Irisbus Рига заплатила 394 000 евро.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Rīgas satiksme имело оборот в 184,044 миллиона евро, а прибыль компании составила 1,838 миллиона евро.

Rīgas satiksme обеспечивает пассажирские перевозки автобусами, трамваями и троллейбусами в Риге, а также управляет парковками на улицах города. Единственным владельцем предприятия является Рижская дума.

#общественный транспорт
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Комментарии (1)

  • VS
    Vad Sorry
    2-го марта

    Обычно Украине отдают потом берут в долг и поднимают деньги за проезд, что то начало меняться?

    13
    0

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