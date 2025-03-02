Рига выставила на аукцион десять троллейбусов: сколько стоит?

Согласно информации в официальном издании Latvijas Vēstnesis муниципальное предприятие Rīgas satiksme предлагает приобрести на аукционе десять троллейбусов.

Планируется продать семь троллейбусов Škoda 24TR 2008 года выпуска и три троллейбуса 2009 года выпуска.

Начальная цена аукциона установлена в размере 96 661,58 евро (без учета налога на добавленную стоимость).

То есть один троллейбус можно купить примерно по 10 тысяч евро за штуку.

Для сравнения: в свое время за каждый троллейбус марки Škoda 24TR Irisbus Рига заплатила 394 000 евро.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Rīgas satiksme имело оборот в 184,044 миллиона евро, а прибыль компании составила 1,838 миллиона евро.

Rīgas satiksme обеспечивает пассажирские перевозки автобусами, трамваями и троллейбусами в Риге, а также управляет парковками на улицах города. Единственным владельцем предприятия является Рижская дума.