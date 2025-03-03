Надумали купить квартирку во Франции и сдавать ее туристам для заработка? Закатайте губу. Несколько французских городов ввели строгие ограничения на краткосрочную аренду через такие платформы, как Airbnb, чтобы бороться с нехваткой жилья.

На прошлой неделе Марсель ограничил возможность аренды меблированных резиденций до 90 дней в году. До сих пор аренда была возможна максимум на 120 дней в году. Владельцы, превышающие установленный лимит, подвергнутся штрафу в размере 15 000 евро.

Мэрия объясняет это тем, что город переживает серьезный жилищный кризис, и эта мера направлена на регулирование рынка аренды, защиту предложения жилья для постоянных жителей, борьбу с повышением арендной платы и сохранение баланса кварталов.

В Анси местные власти пошли еще дальше. Они экспериментируют со введением квот, ограничив количество объектов, доступных для сезонной аренды, до 2660 на четыре года.

В Лионе и Бордо власти требуют обязательного декларирования сезонной аренды и ввели квоты в некоторых районах, чтобы ограничить влияние туризма на рынок долгосрочной аренды. Подобные ограничения планируют ввести в 2025 году и на горнолыжных альпийских курортах. Например, в Шамони.

Новый закон получил межпартийную поддержку и направлен на более эффективное регулирование рынка меблированного жилья для туристов. В частности, он устраняет критикуемую налоговую лазейку, которая приносит выгоду платформам краткосрочной аренды. Закон также возвращает мэрам некоторые полномочия для решения жилищного кризиса во Франции. Он должен вступить в силу в начале осени.

Некоторые правые политики неохотно поддержали изменения, так что некоторые меры законопроекта были ослаблены. В то же время левые призвали к еще более жестким мерам. Изменения означают, что налоговые льготы на доходы от сдачи в аренду меблированного туристического жилья сокращаются до 30% с нынешнего уровня в 71%.