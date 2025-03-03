Названы города, в которые чаще всего летают жители Латвии

В авиакомпании отмечают, что эти направления становятся всё более популярными как для отдыха, так и для деловых поездок.

"airBaltic" обеспечивает до трёх рейсов в день из Риги в Амстердам, до двух рейсов в день в Лондон и Вену, пять рейсов в неделю в Барселону, три рейса в неделю в Малагу и два рейса в неделю в Аликанте и Тиват.