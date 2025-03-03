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Прибыль латвийских финансовых учреждений в январе - 36,3 миллиона евро 0

Бизнес
Дата публикации: 03.03.2025
LETA
Прибыль латвийских финансовых учреждений в январе - 36,3 миллиона евро
ФОТО: LETA

Латвийские монетарные финансовые учреждения, в основном банки, в январе этого года получили прибыль в размере 36,3 млн евро, что на 25,6% меньше, чем в соответствующем периоде 2024 года, свидетельствуют данные Банка Латвии.

Совокупные активы монетарных финансовых учреждений на 31 января 2025 года составили 29,721 млрд евро, что на 6,9% или 1,912 млрд евро больше, чем в конце января 2024 года, когда активы финансовых учреждений составляли 27,809 млрд евро.

На конец января остаток кредитов, выданных латвийскими монетарными финансовыми учреждениями резидентам, составлял 14,029 млрд евро, что на 3,5% больше, чем годом ранее. В евро латвийские кредитно-финансовые учреждения выдали резидентам 13,935 миллиарда евро, что на 3,3 % больше, чем годом ранее, а остаток кредитов в иностранной валюте составил 93,7 миллиона евро, увеличившись на 36,8 %.

Остаток вкладов, привлеченных от резидентов, на конец января 2025 года составил 19,372 млрд евро, что на 6,5 % больше, чем годом ранее. Из них депозиты в евро составили 18,113 млрд евро, а в иностранной валюте - 1,259 млрд евро. Депозиты в евро выросли на 6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а депозиты в иностранной валюте - на 14,2 %.

На конец января капитал и резервы латвийских денежных финансовых учреждений составляли 3,711 миллиарда евро, что на 0,5% больше, чем на конец января 2024 года.

В 2024 году прибыль кредитно-финансовых учреждений составила 521,5 млн евро, что на 8,6% меньше, чем в 2023 году.

#банки
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