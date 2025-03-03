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Стоимость биткоина взлетела после заявлений Трампа о криптовалютном резерве 0

Бизнес
Дата публикации: 03.03.2025
BB.LV
Стоимость биткоина взлетела после заявлений Трампа о криптовалютном резерве
ФОТО: Global Look Press

Bloomberg: биткоин подорожал на 9 % после слов Трампа о криптовалютном резерве.

Стоимость биткоина поднялась в понедельник выше 94 тысяч долларов (на момент написания материала скорректировалась до 92 тысяч), прибавив девять процентов на фоне заявлений президента США Трампа о стратегическом резерве криптовалют. Об этом пишет Bloomberg.

Трамп в своей соцсети Truth Social ранее сообщил, что, согласно его январскому указу о криптовалютах, рабочей группе поручено «продолжить работу над криптовалютным стратегическим резервом», в состав которого, помимо биткоина и Ethereum, войдут криптовалюты Solana, Ripple и Cardano. По словам главы отдела продаж криптомаркетмейкера Efficient Frontier Эндрю Ту, включение в перечень двух последних стало неожиданностью.

В воскресенье стоимость обоих токенов взлетела, что привело к росту большинства цифровых активов, говорится в материале.

Их взлет произошел в конце худшей с ноября 2022 года недели пережитой биткоином. В пятницу он впервые с момента победы Трампа на выборах главы государства опускался ниже 80 тысяч долларов.

Курс криптовалюты начал динамично расти в начале ноября и за месяц увеличился более чем на треть, преодолев планку в 100 тысяч долларов, а в день инаугурации республиканца поднявшись выше 109 тысяч. После того как выяснилось, что в указе Трампа говорится об оценке «потенциального создания и поддержании национального запаса цифровых активов», а не о создании национального резерва биткоинов, о котором говорилось во время предвыборной кампании, курс криптовалюты перешел к снижению.

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