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Внешняя торговля включила задний ход: за год коммерческое общение Латвии с миром сузилось 0

Бизнес
Дата публикации: 03.03.2025
BB.LV
Внешняя торговля включила задний ход: за год коммерческое общение Латвии с миром сузилось
ФОТО: LETA

По данным Центрального статистического управления, в 2024 году стоимость экспорта латвийских товаров составила 18,68 млрд евро, что на 365,5 млн евро, или на 1,9%, меньше, чем в 2023 году, а импорта — 21,68 млрд евро, что меньше на 1,73 млрд евро, или на 7,4%.

Таким образом, внешнеторговый оборот Латвии в фактических ценах в прошлом году составил 40,36 млрд евро, что на 2,09 млрд евро (4,9%) меньше, чем в 2023 году.

Ралфс Калниньш, экономист:

— Хотя крупнейшие отрасли экспорта изо всех сил тянут Латвию вперед, ситуация в странах–партнерах в 2024 году не была особенно блестящей, за исключением Литвы, где рост внутреннего валового продукта даже превысил ожидания.

В результате в нескольких важных для Латвии товарных категориях наблюдается спад: экспорт машин и оборудования (–6,6%), металлов (–6,6%) и минеральных продуктов (–4,4%).

Новые прогнозы внушают более оптимистичный взгляд на будущее. В Швеции после слабого роста экономики в прошлом году есть надежды относительно экономической активности в этом году. Эстония после нескольких лет рецессии также готова к постепенному росту в 2025 году. Литва продолжает стабильный рост. В то же время в Германии прогнозируется очень слабый прирост ВВП.

Хотя Латвии придется немного подождать, чтобы ощутить влияние роста стран–партнеров на свой экспорт, в целом в 2025 году экспорт Латвии снова может начать расти.

Йонас Видгренс, экономист:

— Экспорт товаров из Латвии в США составляет чуть менее 3% от общего объема латвийского экспорта и соответствует чуть более 1% ВВП Латвии. Изделия из стали и алюминия, которые до сих пор облагались пошлинами, составляют около 3,5% латвийского экспорта в США. Поэтому прямое влияние установленных до сих пор пошлин на экономику Латвии очень незначительно.

Также прямое влияние других предлагаемых пошлин, например, на фармацевтическую продукцию, скорее всего, будет относительно небольшим.

Влияние 10% взаимных пошлин на внутренний валовой продукт стран еврозоны колеблется от 0,1% до 0,3%. В экономиках стран Балтии экспорт играет важную роль, поэтому влияние на Латвию может быть ближе к верхней границе этого диапазона.

#экспорт
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Григорий Антонов
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