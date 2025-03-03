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Запасов энергоемкого тория в недрах КНР хватит на 60 000 лет 0

Бизнес
Дата публикации: 03.03.2025
BB.LV
Ископаемая руда торианит с высоким содержанием тория.

Ископаемая руда торианит с высоким содержанием тория.

Пекин уже приступил к строительству первой в мире АЭС на расплавленной соли (TMSR) в пустыне Гоби.

Китай обладает запасами тория, которых хватит, чтобы обеспечивать страну энергией в течение 60 тысяч лет, пишет South China Morning Post.

По данным издания, запасы тория в горнодобывающем районе Баян-Обо оцениваются в один миллион тонн. Этот металл дает возможность получить в 200 раз больше энергии, чем уран.

Торий — слаборадиоактивный элемент, который можно использовать в реакторах на расплавленной соли для генерации огромного количества энергии. По оценкам ученых, запасы тория в отходах горнодобывающей промышленности Китая остаются практически нетронутыми. При полной эксплуатации месторождения Баян-Обо может быть добыто до 1 миллиона тонн тория, что способно положить конец зависимости от ископаемого топлива не только в Китае, но и во всем мире.

Китай уже приступил к строительству первой в мире атомной электростанции на основе ториевого реактора на расплавленной соли (TMSR) в пустыне Гоби. Ожидается, что станция начнет вырабатывать 10 мегаватт электроэнергии и будет введена в эксплуатацию к 2029 году.

«Более века страны вели войны за ископаемое топливо. Оказывается, неисчерпаемый источник энергии находится прямо у нас под ногами», — заявил анонимный исследователь из Пекина в интервью изданию.

Первоначальный интерес к ториевому циклу был мотивирован опасениями по поводу ограниченности мировых урановых ресурсов. Предполагалось, что по истощении запасов урана, торий будет использоваться в качестве добавки к урану в качестве расщепляемого материала. В США в 1965-1969 гг. действовал ториевый реактор в Оук-Ридже.

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Однако, поскольку во многих странах запасы урана относительно велики, интерес к ториевому топливному циклу угас. Заметным исключением была трёхступенчатая ядерно-энергетическая программа Индии. В XXI веке потенциал тория с точки зрения нераспространения ядерного оружия и снижения производства ядерных отходов привели к возобновлению интереса к ториевому топливному циклу.

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