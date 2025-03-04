Немецкий строительный концерн Knauf может продать строительные заводы в России братьям Ротенбергам. Это угрожает бизнесу фирмы в США, так как олигархи находятся под санкциями, пишет журнал WirtschaftsWoche.

Knauf уходит из России уже почти год

Производитель стройматериалов Knauf объявил об уходе из России в апреле 2024 года. Это решение последовало вскоре после того, как на немецком телевидении показали сюжет, как продукция компании, прежде всего цемент, используется при строительстве жилых домов в оккупированном Мариуполе. С тех пор Knauf уже почти год ведет строго конфиденциальные переговоры о продаже бизнеса.

Корпорация проработала в России более 30 лет, построив в стране 14 заводов строительных и отделочных материалов. Там работали более 5000 человек. По данным WiWo, в 2023 финансовом году объем продаж Knauf в России составил 1,3 миллиардов евро.

Немецкий концерн Knauf: выбор между Россией и США

Компанией владеет 21 член семьи Кнауф - одной из богатейших в Германии. Ее состояние оценивается в 10,5 млрд евро. По словам источников WiWo, внутри семьи бизнес в России давно вызывал споры. За его развитие выступал 88-летний "патриарх" фирмы Николаус Кнауф. Сейчас он отошел от оперативного управления. Но с 1990-х именно он последовательно развивал связи с Россией, до марта 2022 года был почетным консулом РФ в Германии и противником санкций против Москвы. Как пишет WiWo, Николаус Кнауф напрямую обсуждал работу фирмы в России с Владимиром Путиным.

Издание выяснило, что ряд членов семьи Кнауф еще весной 2022 года выступил за продажу активов в РФ из-за вторжения в Украину. Некоторые из них были обеспокоены тем, что присутствие в России может поставить под угрозу их самый ценный бизнес - в США. "Судя по всему, они одержали верх", - пишет WiWo, отмечая, что Knauf уже уведомила о продаже российского бизнеса американский санкционный орган OFAC - Управление по контролю за иностранными активами при Минфине США.

Бизнес Knauf в РФ могут купить Ротенберги

Как пишет WiWo со ссылкой на "переговорные круги", среди заинтересованных в покупке бизнеса Knauf - олигархи Борис и Аркадий Ротенберги, лично близкие к Путину. Они ведут переговоры о покупке активов не напрямую, а через "Газпромбанк", который выступит посредником в сделке.

Однако Ротенберги находятся в санкционных списках ЕС, Великобритании и США. Если OFAC докажет связь семьи Кнауф с российскими олигархами и сочтет это нарушением санкций, то может пострадать их американский бизнес, указывает издание.

Об этой угрозе предупреждает и та часть семьи Кнауф, которая против сотрудничества с РФ. Однако другая фракция семьи, напротив, хочет сохранить эти связи, закрепив в договоре продажи право обратного выкупа на случай, если вскоре между Украиной и Россией будет достигнут мир.

Официально фирма Knauf не подтвердила и не опровергла эти данные. "Мы усердно работаем над реализацией ухода из России, о котором мы объявили в прошлом году, - сказал представитель компании в ответ на запрос WiWo. - Необходимые для этого шаги должны оставаться конфиденциальными. Просим вас понять, что мы не можем комментировать это более подробно. Конечно, мы всегда соблюдаем закон и применяемые санкции".