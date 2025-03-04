Baltijas balss logotype

Друзья Путина собираются купить крупнейший семейный бизнес ФРГ 0

Бизнес
Дата публикации: 04.03.2025
BB.LV
Компания давно стала своей на российском рынке.

Компания давно стала своей на российском рынке.

Обороты предприятия составляют около 1 300 000 000 евро в год.

Немецкий строительный концерн Knauf может продать строительные заводы в России братьям Ротенбергам. Это угрожает бизнесу фирмы в США, так как олигархи находятся под санкциями, пишет журнал WirtschaftsWoche.

Knauf уходит из России уже почти год

Производитель стройматериалов Knauf объявил об уходе из России в апреле 2024 года. Это решение последовало вскоре после того, как на немецком телевидении показали сюжет, как продукция компании, прежде всего цемент, используется при строительстве жилых домов в оккупированном Мариуполе. С тех пор Knauf уже почти год ведет строго конфиденциальные переговоры о продаже бизнеса.

Корпорация проработала в России более 30 лет, построив в стране 14 заводов строительных и отделочных материалов. Там работали более 5000 человек. По данным WiWo, в 2023 финансовом году объем продаж Knauf в России составил 1,3 миллиардов евро.

Немецкий концерн Knauf: выбор между Россией и США

Компанией владеет 21 член семьи Кнауф - одной из богатейших в Германии. Ее состояние оценивается в 10,5 млрд евро. По словам источников WiWo, внутри семьи бизнес в России давно вызывал споры. За его развитие выступал 88-летний "патриарх" фирмы Николаус Кнауф. Сейчас он отошел от оперативного управления. Но с 1990-х именно он последовательно развивал связи с Россией, до марта 2022 года был почетным консулом РФ в Германии и противником санкций против Москвы. Как пишет WiWo, Николаус Кнауф напрямую обсуждал работу фирмы в России с Владимиром Путиным.

Издание выяснило, что ряд членов семьи Кнауф еще весной 2022 года выступил за продажу активов в РФ из-за вторжения в Украину. Некоторые из них были обеспокоены тем, что присутствие в России может поставить под угрозу их самый ценный бизнес - в США. "Судя по всему, они одержали верх", - пишет WiWo, отмечая, что Knauf уже уведомила о продаже российского бизнеса американский санкционный орган OFAC - Управление по контролю за иностранными активами при Минфине США.

Бизнес Knauf в РФ могут купить Ротенберги

Как пишет WiWo со ссылкой на "переговорные круги", среди заинтересованных в покупке бизнеса Knauf - олигархи Борис и Аркадий Ротенберги, лично близкие к Путину. Они ведут переговоры о покупке активов не напрямую, а через "Газпромбанк", который выступит посредником в сделке.

Однако Ротенберги находятся в санкционных списках ЕС, Великобритании и США. Если OFAC докажет связь семьи Кнауф с российскими олигархами и сочтет это нарушением санкций, то может пострадать их американский бизнес, указывает издание.

Об этой угрозе предупреждает и та часть семьи Кнауф, которая против сотрудничества с РФ. Однако другая фракция семьи, напротив, хочет сохранить эти связи, закрепив в договоре продажи право обратного выкупа на случай, если вскоре между Украиной и Россией будет достигнут мир.

Официально фирма Knauf не подтвердила и не опровергла эти данные. "Мы усердно работаем над реализацией ухода из России, о котором мы объявили в прошлом году, - сказал представитель компании в ответ на запрос WiWo. - Необходимые для этого шаги должны оставаться конфиденциальными. Просим вас понять, что мы не можем комментировать это более подробно. Конечно, мы всегда соблюдаем закон и применяемые санкции".

3
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию Эксклюзив!
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Сказку "все включено" могут позволить себе все меньше россиян. Иконка видео
Российский туризм в Турцию падает, с чего бы это
Фиксация цен может привести к дефициту. Иконка видео
45 евроцентов литр молока: супермаркетам РФ законодательно запретят поднимать цены
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео