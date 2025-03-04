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Из-за начала торговых войн стали снижаться цены на нефть 0

Бизнес
Дата публикации: 04.03.2025
BB.LV
Из-за начала торговых войн стали снижаться цены на нефть
ФОТО: depositphotos

Цены на нефть продолжили снижение во вторник на фоне сообщений о том, что ОПЕК+ планирует продолжить увеличение добычи в апреле, а также в связи с введением торговых пошлин США на товары из Канады, Мексики и Китая и ответных пошлин.

Как сообщают мировые СМИ, фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,05 доллара, или на 1,5%, до 70,57 доллара за баррель к 09:24 по Гринвичу, в то время как американская нефть марки WTI подешевела на 86 центов, или на 1,3%, до 67,51 доллара.

"Текущее снижение цен на нефть в первую очередь вызвано решением ОПЕК+ увеличить добычу и введением торговых пошлин США", — заявили эксперты. Они также отметили, что другим фактором стало решение президента Дональда Трампа приостановить всю военную помощь США Украине после его конфликта с президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете на прошлой неделе.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и к ней примкнувшие, включая Россию, известные как ОПЕК+, также приняли решение продолжить запланированное увеличение добычи нефти в апреле на 138 тысяч баррелей в день, что стало первым подобным шагом группы с 2022 года.

Решение ОПЕК+ стало неожиданностью для рынка, говорят аналитики. Изменение стратегии ОПЕК выглядит так, будто они отдают приоритет политике над ценами. Эта политика, вероятно, связана с действиями Дональда Трампа.

Торговые пошлины США в размере 25% на импорт из Канады и Мексики вступили в силу в 00:01 по восточному времени (05:01 по Гринвичу) во вторник, включая 10% пошлины на канадскую энергетику, в то время как пошлины на импорт китайских товаров были увеличены до 20% с 10%.

#нефть
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Григорий Антонов
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