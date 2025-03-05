Эксперты-экономисты предсказывают, что в случае смягчения санкционного режима прежде всего пострадают предприятия белорусской «оборонки»

После начала полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины многие ведущие западные компании покинули российский рынок, а правительства Евросоюза, США, Великобритании, Канады и Австралии ввели против России секторальные и персональные санкции.

Кремль назвал эти шаги незаконными, и публично попытался приуменьшить их влияние, утверждая, что санкции якобы идут на пользу российской экономике, позволяя наращивать «импортозамещение» (то есть замещать отсутствие продукции западных производителей российскими аналогами). В качестве одной из ответных мер Москва обеспечила доступ в Россию продукции китайских и белорусских производителей.

Хотя 27 февраля президент США Дональд Трамп продлил на год масштабные экономические санкции против Российской Федерации, введенные предыдущей администрацией, события последних недель дают повод говорить о, по крайней мере, частичном смягчении некоторых из них в том случае, если будет достигут прогресс на переговорах по урегулированию кризиса вокруг Украины. И как следствие – о вероятном возвращении ряда американских, а вслед за этим и некоторых европейских брендов российским потребителям.

Эта ситуация вызывает объяснимый интерес других стран региона, а в случае Беларуси - озабоченность ее самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Дело в том, что три года назад объем белорусского экспорта в Россию увеличился на 40%, в 2023 году еще на 9%, а в 2024 – еще на 6%. В случае усиления конкуренции со стороны товаров стран Запада, возвращающхся на российский рынок, белорусский экспорт может резко сократиться.

«Будет непросто конкурировать», - сокрушается Лукашенко. Кстати, на совещании еще в начале прошлого года он устроил разнос присутствовавшим чиновникам: «Мне докладывают, что сегодня отечественная продукция уступает аналогам как по цене, так и по качеству. По цене еще объяснимо. Но почему по качеству?».

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» попросила экспертов по экономике региона дать объективную оценку белорусско-российским экономическим связям в этом контексте и рассказать, насколько возможное усиление конкуренции на российском рынке с западными производителями скажется по ситуации в самой Беларуси.

«Снятие санкций не означает, что белорусские товары восстановятся на международных рынках»

Главный советник Светланы Тихановской Франак Вячорка считает, что Александр Лукашенко лукавит, говоря, что если западный бизнес хотя бы частично вернется в Россию и займет место белорусских производителей, то это нанесет удар по экономике республики. «Конечно, он надеется на снятие санкций. Он верит, что, если будут смягчены санкции против России, они будут смягчены и против Лукашенко. Так как санкции намного больнее бьют режим в Беларуси, чем путинский режим. Эти публичные отговорки, как будто бы Лукашенко даже не заинтересован в смягчении санкций не есть правда», - заметил он в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

По мнению главного советника Тихановской, санкции очень беспокоят белорусского диктатора. Он зарабатывает на том, что против России введены санкции - через Беларусь в Россию идет огромный поток товаров, в первую очередь товары военно-промышленного комплекса, или связанные с ним. Они оформляются как импорт в Беларусь, а потом реэкспортируются или перепродаются в Россию.

«Сейчас 287 государственных предприятий том или иным образом поставляют продукцию на предприятия, связанные с российским ВПК или российской армией. Это продолжается до сих пор, подписываются новые контракты. Здесь разговор о товарах двойного назначения, электронике, чипах, оптике, шасси, товаров машиностроения разного типа. То есть для Лукашенко война — это благословение. Первые санкции после разгрома революции 2020 года ударили по режиму, но потом война открыла новые возможности, и он использовал именно российский рынок для обхода белорусских санкций, например, по калию. Калий поставлялся в Россию, продавался через российские порты, и это компенсировало потери», - поясняет Франак Вячорка.

На вопрос, способно ли качество продукции белорусских фирм выдержать конкуренцию с западными аналогами, он отвечает категоричным «нет».

«Даже если в теории мы представим себе снятие санкций, это не означает, что белорусские товары сразу восстановятся на международных рынках. Это просто невозможно. Они не конкурентоспособны ни по качеству, ни по цене продукции. Особенно последние 4-5 лет экономической стагнации, нет качественного развития экономики. Потому что лукашенковская экономика построена именно на “барыжничестве”, когда ты покупаешь, чтобы перепродавать, но не построена на инвестициях в более конкурентные способности самой продукции», - разводит руками главный советник Светланы Тихановской.

«Если будут разморожены отношения Кремля и Запада, тогда Лукашенко не сможет подавать себя как некого посредника»

Президент Международного института свободы Ярослав Романчук указывает, что белорусская экономика живет не столько за счет того, что она производит некие высокотехнологичные товары, а просто встраивается в цепочки ВПК и производство продовольствия.

При этом в машиностроительный комплекс она встраивается все меньше, потому что проигрывает китайским производителям. «Поэтому, когда мы говорим про возвращение на российский рынок европейских, американских компаний, то они вернутся туда, где, собственно, белорусов вообще нет. Белорусы в течение последних трех лет банальным образом были посредниками или сборочным цехом китайских и других производителей. “Belgee” (совместное предприятие, контролируемое белорусским государством и китайским производителем автомобилей “Geely”) увеличил производство автомобилей до 80-90 тысяч за счет того, что европейские, японские и другие компании ушли с рынка, и сборочное производство было готово в Беларуси», - приводит пример эксперт.

По его оценке, 30 инвестиционных проектов, которые реализуют российские регионы и российские концерны в Беларуси - это тот уровень кооперации, который едва ли будет разрушен после снятия санкций. Но от снятия санкций до реализации полноценных инвестиционных проектов пройдет время, и никто России не поверит, что против нее не будут введены другие меры. Поэтому даже если какие-то санкции будут сняты, они, скорее всего, будут рассчитаны на поставки запчастей оборудования того, что необходимо сегодня, а Беларусь это не производит.

«Но Лукашенко заволновался, потому что он смотрит на вопросы комплексно. Если будут разморожены отношения Кремля и Запада, тогда у него не будет тех карт, которые могли бы быть в потенциале для того, чтобы провести очередные “Минские соглашения”, и не сможет подавать себя как некоего посредника.

Он опасается, что, если Кремль договорится с Западом и его не накажут за Украину, он (Кремль) спокойно сможет контролировать Беларусь или убрать Лукашенко, и никто ему за это ничего не сделает. Запад молчаливо согласится, Лукашенко просто падет жертвой этого сговора, а Путин скажет, “ну смотрите, одним диктатором в Европе меньше стало”», - подытоживает Ярослав Романчук.

«Многие предприятия переориентированы на производство комплектующих готовых изделий для российского ВПК»

Экономист Алиса Рыжеченкова считает, что на сегодняшний день единственное, что помогает белорусской экономике держаться на плаву - это оборонные заказы от России. Они играют ключевую роль в наращивании ВВП. «Если же мы посмотрим на гражданский экспорт - обычные продукты питания, бытовая техника, машины, не используемые в ВПК, то там объемы в последний год снижаются по сравнению с 2023 годом. Происходило определенное наращивание экспорта в Россию гражданских товаров после начала войны в 2022-2023 году. Но в 2024 году произошло снижение, так как белорусские товары очень сильно уступают по качеству и по цене китайским», - отметила она в разговоре с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

И продолжила, что когда европейские и американские бренды ушли с российского рынка, многие ниши своими товарами занял Китай, а Беларусь наращивает экспорт только в области оборонной промышленности. И вся машиностроительная, приборостроительная отрасль, многие предприятия обрабатывающей промышленности работают только благодаря этим оборонным заказам. Все самые известные государственные предприятия типа «Амкадор», «Горизонт», «Белаз», «Батэ», «ZTЭM», «Лимаш», «Гомсельмаш», «МАЗ», «МТЗ», «Интеграл», БМК и «Термопласт» переориентированы на российский военно-промышленный комплекс.

«И тут встает вопрос: если сейчас будут проведены какие-то переговоры, достигнуто мирное соглашение, после чего, скорее всего, будут отменены какие-то американские санкции, то это привлечет инвестиции на российский рынок. Но не факт, что это быстро вернет европейские или американские компании, потому что все-таки они, списали огромные убытки в тот момент, когда им приходилось уходить очень быстро с российского рынка. Они сейчас будут оценивать свои риски в случае повторения ситуации, либо обострения ситуации через какое-то время после подписания мирного соглашения и не факт, что все компании вернутся», - считает эксперт.

Алиса Рыжеченкова считает, что это незначительно повлияет на экспорт гражданской продукции из Беларуси. Больше повлияет то, что будет происходить в дальнейшем с ВПК и с оборонными заказами. «Будут ли эти заказы поступать в белорусскую промышленность, и будет ли она дальше в таких же объемах производить для российского ВПК — это намного важнее сейчас, потому что многие предприятия фактически переориентированы на производство каких-то комплектующих готовых изделий для российского ВПК. А если такие заказы исчезнут, сразу встанет вопрос, как переориентировать эти предприятия обратно на гражданское производство, потому что для этого нужны будут инвестиции, а где взять эти инвестиции непонятно», - поясняет она.

И резюмирует: «Западный рынок для Беларуси закрыт, а азиатские рынки белорусские чиновники уже пытаются освоить по максимуму. И там, где можно было создать какие-то новые рынки сбыта, они это сделали. Главный вопрос, если произойдет мирное соглашение, не в том, что вернутся ли европейские или американские компании, которые создадут конкуренцию для белорусских товаров на российском рынке, а в том - будут ли продолжаться в том же объеме оборонные заказы со стороны России для белорусской промышленности».