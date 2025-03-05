Целый ряд иностранных компаний, ушедших из России, де-юре оставили себе возможность вернуться. Она дальновидно прописывалась в договорах купли-продажи их российских активов.

McDonald's

Пожалуй, самая известная из них — американская сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». Компания остановила свою деятельность в России сразу после начала войны — в марте 2022 года, а уже в мае её топ-менеджмент объявил об уходе из страны и продаже активов. В итоге их покупателем стал российский бизнесмен Александр Говор, переименовавший сеть во «Вкусно — и точка».

По словам коммерсанта, бизнес достался ему за символическую цену, но с правом обратного выкупа в течение ближайших 15 лет. В этот период «Макдоналдс» может вернуться в Россию, но при условии, что фирма Говора станет мастер-франчайзи — единственной компанией, которая будет иметь право продавать франшизу ресторана на территории страны.

Decathlon

Вместо популярных в России спортивных магазинов Decathlon, закрытых из-за войны, в конце 2023 года открылись магазины с похожим названием — Desport. Владельцы нового бренда признались, что постоянно находятся на связи с менеджментом французской компании для поддержания поставок товаров — наличие в ассортименте товаров Decathlon было одним из условий сделки по приобретению актива. На преемственность двух брендов указывает и возможность обратного выкупа бизнеса, продолжающего работать под другим названием.

Zara и другие

Модные бренды Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и Pull & Bear принадлежат испанской компании Inditex, которая в 2022 году официально приостановила работу в России. Однако возвращение бизнеса может быть относительно безболезненным — в торговых центрах, где раньше располагались соответствующие магазины, теперь торгуют одеждой, очень похожей на оригинальные бренды, но под другими названиями. Их можно увидеть под вывесками MAAG, Vilet, Ecru и Dub. Официально они не имеют ничего общего с Inditex, однако известно, что последняя передала 240 точек в управление одному из своих франчайзи, зарегистрированному в Ливане. Как оказалось, в России компания франшизой не торговала.

Испанская сеть Mango в 2022 году решила продать все российские магазины местным франчайзи. Речь шла о более чем полусотне точек. Модные бренды Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Pierre Cardin, Trussardi тоже до сих пор присутствуют на российском рынке. Возможно, они работают по такой же схеме.

Hyundai-KIA

У корейского автогиганта Hyundai Motor Group был свой завод под Санкт-Петербургом. Он был продан с двухлетним опционом обратного выкупа. Срок истекает в декабре 2025 года.

На днях в корейской прессе появилось сообщение, что компания Hyundai Motor Group намерена рассмотреть возможность обратного выкупа проданного завода в Санкт-Петербурге. Впрочем, авторы публикации пишут, что за время отсутствия корейского производителя в России его нишу плотно заняли китайские автомобили и достичь значимого успеха теперь будет сложно.

Leroy Merlin

Известная на всю страну сеть строительных гипермаркетов Leroy Merlin передала свои магазины в управление местному менеджменту и совсем недавно завершила ребрендинг — теперь сеть называется «Лемана про». А в декабре 2023 года владельцем 99,99% компании стала компания из ОАЭ — Scenari Holding LP.

Samsung

А вот ушедший из России Samsung на самом деле как будто никуда и не делся. После официальной остановки в марте 2022 года завода компании под Калугой уже к лету он снова заработал. Правда, с тех пор данные о работе предприятия разнятся: по одной версии, оно продолжает производить ту же продукцию, но строго на экспорт, по другой — в Обнинске выпускаются мониторы для предприятий российского госсектора.

В конце прошлого года появилась информация, что Samsung планировал избавиться от завода из-за риска вторичных западных санкций. Теперь же у предприятия появился шанс не только сохранить актив, но и в целом вернуться в Россию. Об этом пишет корейское издание Yonhap News.

LG

Компания LG Electronics с нулевых годов вложила полмиллиарда долларов в строительство своего завода в Рузском районе Подмосковья. После начала войны предприятие было остановлено. К концу 2022 года в СМИ просочилась информация, что корейцы якобы даже рассматривали вариант перевезти мощности предприятия в Казахстан.

А осенью прошлого года ходили слухи, что компания может начать развивать в стране косметический бизнес под новым брендом Ohui. Подразделение LG — Household & Healthcare — подало заявку в Роспатент на регистрацию торговой марки для продажи косметики на российском рынке.

Что именно намерена предпринимать LG Electronics для своего возвращения в Россию в 2025 году, пока неясно, однако компания продолжает незримо присутствовать на нашем рынке — например, на сайтах по поиску работы иногда появляются открытые в компании вакансии.

Mercedes-Benz

У концерна Mercedes в России был завод в деревне Есипово Московской области. В его строительство было вложено более 19 миллиардов рублей (около 200 миллионов евро). В апреле 2023 года Mercedes продал все свои российские активы, в том числе и завод. Однако у концерна есть опцион на обратный выкуп завода в течение шести лет. Таким образом Mercedes может вернуться.

BMW

Конкурент Mercedes — концерн BMW по факту не покидал российский рынок. Баварская компания не продаёт автомобили в России, но держит здесь представительство. Она сосредоточилась на поставках запчастей. В BMW сообщали о том, что компания наладила поставки части номенклатуры фирменных запасных частей, а также о гарантийном обслуживании российских клиентов в полном объёме.

Renault

Ещё один глобальный игрок — французский автомобильный гигант Renault — делал всё, чтобы остаться. Например, передал АвтоВАЗ государству с возможностью обратного выкупа своей доли в течение шести лет. На днях главный исполнительный директор Renault Лука де Мео буквально излучал оптимизм, заявив о возможном возвращении бренда на российский рынок благодаря усилиям президента США Дональда Трампа по заключению мирного соглашения по Украине.