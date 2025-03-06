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Благодаря теплой зиме на дорогах удалось сэкономить несколько миллионов евро 0

Бизнес
Дата публикации: 06.03.2025
LETA
Благодаря теплой зиме на дорогах удалось сэкономить несколько миллионов евро

Благодаря теплой зиме 2024/2025 годов ГООО "Latvijas valsts ceļi "(LVC) удалось сэкономить несколько миллионов евро, заявил председатель правления LVC Мартиньш Лаздовскис в четверг в программе Латвийского радио "В точке пересечения".

По его словам, в этом зимнем сезоне было потрачено меньше денег, например, на очистку и посыпку дорог, но в то же время участки грунтовых дорог зимой были настолько размякшими, что их нужно было грейдеровать.

"В целом теплая зима позволила LVC выполнить ряд работ, которые обычно проводятся весной или осенью, например, покос канав. Это позволит нам летом выполнить ряд работ, на которые иногда не хватает ресурсов, например, очистку канав, нанесение горизонтальной разметки и другие", - добавил Лаздовскис.

Комментируя предполагаемую экономию, Лаздовскис сказал, что она может составить несколько миллионов евро, которые можно будет перенаправить на другие цели. "Например, прошлый зимний сезон был очень снежным в конце ноября и в декабре. В такой снежный день содержание дорог обходится примерно в полмиллиона евро", - добавил Лаздовскис.

Общий бюджет LVC на содержание дорог составляет около 57 миллионов евро в год, из которых 50-60% тратится в зимний сезон, а остальное - в летний.

#дороги
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