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Появились деньги? Латвийские покупатели стали возвращаться в магазины 1

Бизнес
Дата публикации: 06.03.2025
LETA
Появились деньги? Латвийские покупатели стали возвращаться в магазины
ФОТО: LETA

Оборот розничной торговли в Латвии в январе этого года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года вырос на 2,1%, продемонстрировав более стремительный рост, чем в среднем по странам Европейского союза (ЕС) и еврозоны, свидетельствуют данные о 23 странах-участницах блока, обнародованные в четверг статистическим бюро ЕС "Eurostat".

Наибольший рост среди стран ЕС, о которых доступны данные, в январе зарегистрирован в Люксембурге (+11,4%), за ним следуют Болгария (+8,1%) и Португалия (+5,3%). В Литве оборот розничной торговли увеличился на 1,3%, а в Эстонии - на 2,8%.

В целом рост розничной торговли в годовом сравнении зарегистрирован в 20 странах ЕС, о которых доступны данные, а в трех странах наблюдался спад: в Финляндии (-0,4%), а также в Бельгии и Италии (по -0,3%).

В странах ЕС, по которым доступны данные, оборот розничной торговли в январе в годовом сравнении вырос в целом на 1,6%, а в странах еврозоны - на 1,5%.

Между тем, по сравнению с предыдущим месяцем объем розничной торговли в январе в ЕС сократился на 0,2%, а в еврозоне - на 0,3%.

Наиболее значительный спад в месячном выражении был отмечен в Словакии (-9%), Литве (-4,8%) и на Кипре (-2,2%), самый стремительный прирост - в Словении (+2,3%), Венгрии (+2,2%) и Нидерландах (+1,6%), а в Швеции объемы розничной торговли остались без изменений. В Латвии розничная торговля сократилась на 0,7%, а в Эстонии - на 0,8%.

#розничная торговля
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    7-го марта

    Это не деньги появились, а возврат налога, скоро денежка закончится, и у людей опять начнётся чёрно-белое кино, к сожалению!

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