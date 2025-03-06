Значительная часть углеводородов переводится т.н. теневым флотом.
Страна нашла способы устанавливать более высокие цены, несмотря на режим санкций, считают исследователи.
Россия сохраняет свои доходы от экспорта ископаемого топлива на уровне около 700 миллионов долларов в день, отчасти благодаря возобновлению участия греческих владельцев танкеров. По данным Vortexa, греческие владельцы стали ключевыми игроками в поддержании поставок российской сырой нефти на мировые рынки, особенно в Индию и Турцию.
«Предварительные февральские данные показывают, что объемы российской сырой нефти, перевозимые греческими операторами, достигли 12-месячного максимума», — заявила Мэри Мелтон, старший аналитик по грузоперевозкам в Vortexa. «Экспорт российской сырой нефти в Индию и Турцию должен будет предлагаться по ценам ниже предельного уровня, чтобы греческие операторы могли обеспечить эти объемы».
Доходы России от энергоносителей остаются стабильными с 2023 года, несмотря на санкции. По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), доходы России от морской сырой нефти выросли на 13% в январе по сравнению с декабрем, достигнув 240 миллионов долларов в день. Это говорит о том, что Россия нашла способы устанавливать более высокие цены, несмотря на режим санкций, считают исследователи центра. Китай является крупнейшим покупателем страны, и Россия уделяет особое внимание обеспечению непрерывного потока сырой нефти ВСТО с Дальнего Востока в Китай.
По данным CREA, в январе танкеры теневого флота перевезли 84% от общего объема российской морской сырой нефти, но в феврале доля открытых греческих операторов увеличилась. «Эти суда, эксплуатируемые греками, вышли из торговли в основном в Атлантическом бассейне, особенно в Средиземноморье», — отметила Мелтон из Vortexa. «Это может привести к значительному сокращению поставок Aframax в Атлантическом бассейне и повышению доходов судоходных компаний в этих регионах».
Комментарии (1)
Оставить комментарий