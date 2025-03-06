Россия сохраняет свои доходы от экспорта ископаемого топлива на уровне около 700 миллионов долларов в день, отчасти благодаря возобновлению участия греческих владельцев танкеров. По данным Vortexa, греческие владельцы стали ключевыми игроками в поддержании поставок российской сырой нефти на мировые рынки, особенно в Индию и Турцию.

«Предварительные февральские данные показывают, что объемы российской сырой нефти, перевозимые греческими операторами, достигли 12-месячного максимума», — заявила Мэри Мелтон, старший аналитик по грузоперевозкам в Vortexa. «Экспорт российской сырой нефти в Индию и Турцию должен будет предлагаться по ценам ниже предельного уровня, чтобы греческие операторы могли обеспечить эти объемы».

Доходы России от энергоносителей остаются стабильными с 2023 года, несмотря на санкции. По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), доходы России от морской сырой нефти выросли на 13% в январе по сравнению с декабрем, достигнув 240 миллионов долларов в день. Это говорит о том, что Россия нашла способы устанавливать более высокие цены, несмотря на режим санкций, считают исследователи центра. Китай является крупнейшим покупателем страны, и Россия уделяет особое внимание обеспечению непрерывного потока сырой нефти ВСТО с Дальнего Востока в Китай.

По данным CREA, в январе танкеры теневого флота перевезли 84% от общего объема российской морской сырой нефти, но в феврале доля открытых греческих операторов увеличилась. «Эти суда, эксплуатируемые греками, вышли из торговли в основном в Атлантическом бассейне, особенно в Средиземноморье», — отметила Мелтон из Vortexa. «Это может привести к значительному сокращению поставок Aframax в Атлантическом бассейне и повышению доходов судоходных компаний в этих регионах».