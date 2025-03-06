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Китайские кондитерские «‎Мисюэ» обогнали McDonalds 0

Бизнес
Дата публикации: 06.03.2025
BB.LV
Симпатичный снеговик стал брендом "Мисюэ".

Симпатичный снеговик стал брендом "Мисюэ".

Редко где в мире можно полакомиться меньше, чем за доллар.

Wall Street Journal сообщает: китайская Mixue обошла по числу точек McDonald's — за последние три года количество ее торговых точек увеличилось более чем вдвое, в том числе в странах Азии и Австралии

По данным исследовательской компании Technomic, сеть компании состоит из более 45 тысяч торговых точек, в которых предлагают в том числе жемчужный чай и мороженое по цене чуть более 80 центов.

Примерно 90% их находятся в Китае, а остальные - в 10 других странах Азии и в Австралии. За первые девять месяцев 2024 года чистая прибыль компании выросла в годовом исчислении на 9,4% до $ 479 миллионов. В ходе IPO компании в понедельник на Гонконгской фондовой бирже стоимость ее акций выросла на 43% до более чем $37 за штуку. Успешное IPO позволило Mixue привлечь примерно $ 444 миллионов. Компания объявила о намерении расширить сеть за рубежом, однако не упомянула о планах выхода на рынок США.

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Компания Mixue Ice Cream & Tea основана студентом Чжаном Хунчао в 1997 году в городе Чжэнчжоу (провинция Хэнань). Сперва он продавал холодные напитки в уличном ларьке, затем открывал стационарные кафе, но их несколько раз сносили. С 2003 года бизнес Чжана начал расти, в 2006 году в меню появилось свежее мороженое, с 2007 года началось развитие франчайзинговой сети. В 2008 году была основана управляющая компания Mixue Ice Cream & Tea Trading Co. Ltd.

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