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«Ничто так не мотивирует работать, как желание есть» - от жителей ждут большей производительности 1

Бизнес
Дата публикации: 06.03.2025
BB.LV
«Ничто так не мотивирует работать, как желание есть» - от жителей ждут большей производительности

Производительность латвийской экономики, или то, насколько эффективно мы работаем, значительно отстает от среднего показателя по Европейскому Союзу. В четверг было представлено новое исследование по этой теме. Его авторы признают, что эти вопросы обсуждаются уже много лет, но прогресс все еще далек от желаемого, передает TV3.

Ученые, политики, бизнесмены и другие собрались в четверг в одном месте на презентации последнего Отчета о производительности труда в Латвии, чтобы обсудить вопросы производительности в нашей экономике.

Подобные мероприятия проводятся регулярно на протяжении последних десяти лет. После большого финансового кризиса существовало множество руководящих принципов, согласно которым производительность и конкурентоспособность станут теми факторами, которые обеспечат рост экономики Латвии.

Под производительностью подразумевается средний объем товарной продукции, который может произвести один работник. Речь идет не столько о лени или усердии, сколько о том, насколько эффективно мы что-то делаем.

Исследователи пришли к выводу, что в Латвии дела с ростом производительности идут не так хорошо, как хотелось бы. Хотя за последние годы нам удалось увеличить его по сравнению со средним показателем по Евросоюзу, мы все еще существенно отстаем, а в последние годы динамика даже замедлилась.

Инновации, роботизация, цифровые решения, высокая добавленная стоимость. Аудитория даже смеется — как продуктивно год за годом говорить об одном и том же.

«Я думаю, что в какой-то степени это стало помехой, поскольку денег всегда было достаточно — либо за счет займов, либо за счет притока европейских фондов. Как говорили классики, денег всегда было больше, чем нужно. По моему мнению, ничто так не мотивирует работать, как желание есть, а сейчас, похоже, как раз то время, когда вам может захотеться есть. Поскольку денег больше не будет, экономика не функционирует так хорошо, как должна, плюс существуют огромные геополитические риски. Если вы этого не поймете сейчас, позже будет слишком поздно», — говорит Андрис Бите, президент Латвийской конфедерации работодателей.

«Если мы говорим о том, что наше выживание — это вопрос увеличения расходов на оборону и инвестиций, в том числе в военную промышленность, то нам нужно найти способ ускорить рост», — говорит Инна Штейнбука, директор аналитического центра Латвийского университета «LV PEAK».

Опытный политик и нынешний министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) признает, что за многие годы по этим вопросам было сделано очень мало. Также и в тех предыдущих правительствах, когда он сам сидел за столом коалиции: «[TV3: Где все это было раньше? Почему мы бегаем по кругу с этими конференциями, а результатов нет?] Я раньше не был министром. Я могу ответить за время своей работы в качестве министра. [TV3: Вы и раньше были в коалиции.] Как министр, я очень серьезно отношусь к этим вопросам. И также был направлен отчет в Сейм, где сфера производительности была одним из ключевых элементов. Мы обратили внимание как наших коллег в Сейме, так и наших коллег в правительстве на то, что необходимо изменить».

Министр обещает, что теперь все будет по-другому, в том числе и то, что различные программы государственной поддержки бизнеса будут напрямую связаны с производительностью.

#работа #экономика
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Комментарии (1)

  • lg
    lo gos
    6-го марта

    Я не умру в одиночестве, – крикнул семидесятилетний водитель автобуса.

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