Производители продуктов питания просят торговцев существенно поднять цены. Рост будет серьезным – 40%

Производители продуктов питания направили розничным торговцам десятки запросов на повышение цен на продукцию. Хотя изменение цен является обычной практикой в розничной торговле, их нынешний рост вызывает беспокойство у жителей, которые и так платят значительные суммы за продукты питания каждый день, сообщает 360TV.

Цены на продукты питания продолжат расти. Об этом предупреждают торговцы, получившие от производителей требования повысить цены. Например, «Maxima» в этом году получила заявки уже от 74 производителей, «Lats» — от 37, а вот «Rimi» раскрывает, что речь идет о 290 продуктах питания, не называя при этом количество производителей. Как латвийские, так и зарубежные производители призывают повысить цены до 40%.

Наиболее распространенными причинами роста цен производители называют рост цен на сырье, увеличение минимальной заработной платы, а также рост налогов на топливо и упаковку. Владельцы магазинов отмечают, что цены, скорее всего, вырастут на яйца, мясо, молоко и рыбу.

В настоящее время наибольший рост цен наблюдается на какао и кофе. За последние полтора года цена на какао-бобы выросла почти на 300%.

На данный момент сложно сказать, когда именно цены на полках магазинов вырастут, однако ритейлеры отмечают, что каждая из поданных производителями заявок тщательно изучается. Производители, в свою очередь, подчеркивают, что цена на полках магазинов определяется также наценкой, применяемой ритейлерами.