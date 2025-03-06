Зарплата до 20 000 евро в месяц! Узнайте, какие вакансии в Латвии сейчас самые высокооплачиваемые

Какие, по вашему мнению, вакансии в Латвии сейчас самые высокооплачиваемые? Можете ли вы угадать, какая должность предлагает зарплату до 20 000 евро брутто (до вычета налогов)? Чтобы узнать, какие профессии в настоящее время предлагают самые высокие заработки в Латвии? Об этом можно узнать на портале вакансий «CV.lv», передает la.lv.

Речь идет только о самых высокооплачиваемых вакансиях о работе на полную ставку в Латвии. Как показывают объявления, размещенные на «CV.lv», довольно высокооплачиваемой вакансией является та, которая предлагает заработок 5000 евро в час. Какая работа? Предлагается работа инженеру по искусственному интеллекту.

Компания «Oferta Finance», являющаяся брокером по кредитованию бизнеса, предлагает ежемесячную заработную плату до 20 000 евро брутто. В объявлении о поиске менеджера по продажам B2B предлагается зарплата от 2000 до 20 000 евро.

Между тем, такая должность, как директор по маркетингу в быстрорастущей ИТ-компании, предлагает ежемесячную зарплату до вычета налогов в размере 14 000 евро.

Далее следует множество вакансий с возможностью получать зарплату до 10 000 евро. Есть вакансии на такие должности, как программист и менеджер по продажам.

Зарплаты немного ниже 10 000 евро (до 8 000 евро и выше) предлагаются на таких должностях, как менеджер по развитию бизнеса, менеджер юридического отдела и менеджер по работе с клиентами. Например, в настоящее время Lidl предлагает за должность директора по информации в странах Балтии зарплату до вычета налогов в размере 8000 евро.

Рассматривая вакансии, можно сделать вывод, что наиболее высокооплачиваемые вакансии в Латвии на данный момент находятся в таких секторах, как ИТ, продажи, а также должности директоров в различных отраслях (финансы, производство).

Если рассматривать конкретных работодателей, то, например, Латвийский государственный радиотелевизионный центр (LVRTC) в настоящее время объявил о вакансии руководителя отдела развития бизнеса, предлагая зарплату в диапазоне 4800–5300 евро.

airBaltic, в свою очередь, ищет сертифицированного авиационного техника уровня B1.2 в Лиепае с зарплатой от 3700 до 5350 евро.

А самоуправление Цесисского края объявляет набор на должность члена правления (организация и управление медицинскими процессами) муниципального общества с ограниченной ответственностью «CĒSU KLĪNIKA». Единая ежемесячная заработная плата (за выполнение всех обязанностей в компании) 5 618,00 евро (до вычета налогов). «CĒSU KLĪNIKA» также ищет председателя правления. Ежемесячная заработная плата на этой должности составляет 6609 евро (до вычета налогов).