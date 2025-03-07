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Две солнечных панели на человека: как в ЕС на энергии сэкономить 1000 EUR в год 0

Бизнес
Дата публикации: 07.03.2025
BB.LV
Это можно позволить себе каждому бюргеру.

Это можно позволить себе каждому бюргеру.

Фотоэлектрические батареи продолжают шествие по Старому Свету.

За ближайшие пять лет суммарные мощности солнечных панелей, установленных в Евросоюзе, могут удвоиться. DW проанализировала, как европейские правительства поддерживают развитие солнечной энергетики.

Крышу дома Хесуса Мигеля Вера Лопеса в Марбелье на побережье Коста-дель-Соль в Испании покрывают солнечные батареи. "Я установил их, чтобы сэкономить на электричестве - как и все остальные", - говорит он.

Фотоэлектрические панели сегодня часто встречаются не только в Испании. Корина Гутман (Corinna Gutmann) снимает квартиру в Бонне и недавно установила солнечные панели на своем балконе. Это одна из более чем миллиона подобных установок, зарегистрированных в Германии только в 2024 году. "Я мечтала о такой балконной электростанции примерно с 2013 года. Но тогда процесс был намного сложнее. С тех пор многое изменилось в лучшую сторону", - рассказала она DW. Гутман и Вера Лопес - часть глобального бума, который особенно заметен в Азии и Европе.

В Европе рост солнечной энергетики во многом обусловлен позицией Европейского Союза, взявшего на себя обязательство стать климатически нейтральным к 2050 году, что подразумевает переход на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Энергетический кризис, вызванный нападением России на Украину, побудил ЕС принять решение о "массовом расширении" их использования. Цель: независимость от ископаемого топлива из РФ.

В некоторых странах ЕС мощность солнечных батарей уже составляет около одного киловатта (кВт) на душу населения, что эквивалентно примерно двум солнечным панелям на человека. Лидируют Нидерланды с показателем 1,4 кВт на душу населения, далее Германия - с 1,2 кВт.

"Первая волна развития солнечной энергетики в Европе пришлась на середину 2000-х годов, когда некоторые страны ввели первые льготные тарифы на электроэнергию, продаваемую в сеть", - объясняет Раффаэле Росси, эксперт по исследованиям рынка в отраслевой ассоциации Solar Power Europe. Это привело к заметному росту отрасли в странах-первопроходцах, таких как Германия, Греция, Бельгия, Испания, Италия и Франция.

Но поначалу технология была слишком дорогой для частных потребителей, говорит Росси. С тех пор технологические улучшения позволили снизить стоимость солнечных панелей по всему миру почти на 90 процентов.

С учетом дополнительного импульса, вызванного глобальным энергетическим кризисом, только в период с 2021 по 2024 год суммарные мощности фотоэлементов в ЕС удвоились. Малые солнечные установки на балконах и крышах вносят значительный вклад в это развитие. В настоящее время на них приходится четверть всех солнечных мощностей ЕС.

Солнечные системы по-прежнему являются серьезным капиталовложением для частных домохозяйств. Корина Гутман потратила 650 евро на свою балконные панели, а система на крыше дома Веры Лопес обошлась в 6 000 евро. "Это того стоит", - говорит испанец, который теперь тратит на электричество всего 15 евро в месяц вместо 100 евро, как раньше. Согласно исследованию, проведенному в 2023 году ассоциацией Solar Power Europe, благодаря солнечным системам владельцы домов на одну семью в Германии, Италии и Испании могут сэкономить в среднем более 1 000 евро в год.

По меньшей мере девять европейских стран, включая Германию, снизили ставки НДС на продажу и установку солнечных панелей. Это позволяет напрямую уменьшить расходы и избежать потенциально сложных процессов подачи заявлений с целью субсидирования конечного потребителя. Правительства европейских стран также предлагают прямое финансирование для людей, инвестирующих в солнечную энергетику. Суммы и условия широко варьируются.

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