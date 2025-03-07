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Туристы застряли в Дубае с airBaltic 2

Бизнес
Дата публикации: 07.03.2025
BB.LV
Туристы застряли в Дубае с airBaltic

В четверг, 6 марта, самолет, который должен был вылететь из Дубая (Объединенные Арабские Эмираты) в Вильнюс, так и не покинул аэропорт. Родственники застрявших пассажиров рассказали об этому порталу Lrytas, они возмущены тем, что авиакомпания airBaltic к вечеру четверга так и не предложила им помощь, из-за чего отдыхающие оказались в затруднительном положении.

Томас (имя изменено) говорит, что ситуация в аэропорту Дубая сильно подпортила его отпуск.

По словам мужчины, путешествие его жены и дочери закончилось, так и не начавшись. Мужчина рассказал, что после прохождения обычной проверки безопасности в аэропорту его семья была сопровождена экипажем в самолет и ждала вместе с другими пассажирами разрешения на взлет. Однако самолет не взлетел, а отдыхающие были вынуждены просидеть на своих местах два часа, после чего экипаж без дальнейших объяснений сопроводил их обратно в аэропорт.

Самолет из ОАЭ, который должен был приземлиться в Вильнюсе, так и не вылетел, а на сайте Вильнюсского аэропорта появилась информация об отмене рейса.

Авиакомпания airBaltic подтвердила, что рейс из Дубая в Вильнюс был отменен из-за сбоя в системе информации о движении самолета, которая ограничена определенным воздушным пространством.

«Самолет сертифицирован для полетов на более низких высотах в европейском воздушном пространстве без ущерба для безопасности полетов. Однако вылет из ОАЭ не был разрешен из-за местных ограничений. airBaltic полностью соблюдает ограничения местного правительства и была вынуждена отменить рейс», — указывают представители компании.

В компании также заявили, что авиакомпания предоставит пострадавшим пассажирам альтернативные варианты перелетов, а также ваучеры на питание и проживание в гостинице. «Мы стремимся обеспечить, чтобы наши пассажиры получали необходимую помощь. Если пострадавшим пассажирам требуется дополнительная помощь, мы призываем их обращаться в наш колл-центр», — говорится в заявлении компании.

Литовцы, застрявшие в аэропорту Дубая, утверждают, что авиакомпания бросила их на произвол судьбы. Они не предложили ни нового рейса, ни гостиницы, ни воды. «Моя семья должна была улететь утром, в 9 утра по времени ОАЭ, но они все еще находятся в аэропорту. И самое ужасное, что им не предложили никакой помощи: ни альтернативных рейсов, ни гостиницы. Вся группа просто осталась без какой-то помощи. Я не понимаю, почему airBaltic не решает эту проблему. Авиакомпания не предложила своим клиентам ни воды, ни обеда. Абсолютно никакой помощи. Люди опоздали на стыковочные рейсы, то, что происходит, — это трагедия», — говорит мужчина, который все еще ждет свою семью в Вильнюсе. Томас говорит, что семья приобрела поездку в Дубай через туроператора «Novaturas».

Авиакомпания «airBaltic» принесла извинения в комментарии, отправленном своим клиентам. «Как мы уже упоминали, пострадавшим пассажирам оказывается помощь, включая альтернативные варианты перелета, а также ваучеры на питание и проживание в гостинице. Если они не получили указанной выше помощи или нуждаются в дополнительной помощи, пожалуйста, свяжитесь с нашим колл-центром или нашими представителями в аэропорту», — пишут представители компании.

Менеджер по коммуникациям компании Мигле Белините подтвердила, что некоторые из пассажиров были клиентами Novaturаs.

«Поскольку авиакомпания приняла решение отменить сегодняшний рейс из Дубая в Вильнюс, в данном случае перевозчик должен предложить пассажирам альтернативное время вылета. Некоторые из наших клиентов также должны были лететь этим рейсом, поэтому, как только мы узнали о ситуации, мы связались с перевозчиком и постоянно находимся на связи с ними. Как только мы получим подтвержденную информацию о новом времени вылета и другую информацию о поездке, мы передадим ее нашим клиентам. Мы приносим извинения за причиненные им неудобства из-за отмены рейса авиакомпанией», — говорится в отправленном комментарии М. Белините.

По последним данным, часть клиентов Novaturas уже вылетела альтернативными рейсами, предлагаемыми авиакомпанией, а для остальных перевозчик все еще ищет наиболее удобные варианты возврата.

#airbaltic
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Комментарии (2)

  • ЯО
    Яшка Одесский
    7-го марта

    А разве она уже не называется ЭйрПросралтика??? Вроде уже новое имя...

    15
    2
  • lg
    lo gos
    7-го марта

    Самая большая компания по отмыванию денег.

    27
    2

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