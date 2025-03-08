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В понедельник прекратит работу воздушный мост, соединяющий Латвию и Германию 0

Бизнес
Дата публикации: 08.03.2025
BB.LV
В понедельник прекратит работу воздушный мост, соединяющий Латвию и Германию

На следующей неделе авиакомпании airBaltic и Lufthansa отменили рейсы по маршруту Рига – Франкфурт.

В связи с объявленными забастовками в нескольких аэропортах Германии в понедельник, 10 марта, латвийская авиакомпания airBaltic отменила рейсы Рига – Франкфурт – Рига, а немецкая авиакомпания Lufthansa отменила утренний рейс Рига – Франкфурт, дневные рейсы Франкфурт – Рига – Франкфурт и вечерний рейс Франкфурт – Рига, сообщилив Рижском аэропорту.

Аэропорт отмечает, что они здесь ни причем: недовольные пассажиры должны обращаться в авиакомпании, которые продали им билеты на отменные рейсы.

Как сообщалось ранее, работники общественного сектора и сотрудники наземного обслуживания в 11 аэропортах Германии проведут забастовку в понедельник, 10 марта, объявил немецкий профсоюз Verdi в пятницу.

В последние недели Германию охватила волна забастовок, чтобы усилить давление на федеральное правительство и муниципальные власти перед третьим раундом переговоров по повышению заработной платы.

Профсоюз Verdi призвал к забастовке работников аэропортов Франкфурта, Мюнхена, Берлина, Гамбурга, Штутгарта, Кёльна/Бонна, Дюссельдорфа, Дортмунда, Ганновера, Бремена и Лейпцига/Галле.

По информации профсоюза, в крупнейшем аэропорту Германии – Франкфурте наземные службы начнут 24-часовую забастовку с полуночи понедельника (23:00 воскресенья по латвийскому времени). К ним могут присоединиться и другие сотрудники аэропорта.

Verdi требует увеличить зарплаты работников на 8% и улучшить условия труда.

#airbaltic
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