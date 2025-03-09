Turkish Airlines была названа третьей по величине грузовой авиакомпанией в мире (первой в Европе). В настоящее время доля THY в мировых авиаперевозках грузов достигла 5,7 процента. Доля THY в пассажирских перевозках составляет 3,4%.

Турецкая авиакомпания совершает полеты в 120 стран, что с конца 2024 года является абсолютным мировым рекордом. Авиакомпания Turkish Airlines (THY), которая с 2012 года удерживает титул авиакомпании, совершающей полеты в наибольшее количество стран мира, зарегистрировала этот успех в Книге рекордов Гиннеса.

THY занесла свое имя в Книгу рекордов Гиннесса по номинации «Аавиакомпания, осуществляющая полеты в наибольшее количество стран после полета THY в международном аэропорту столицы Чили Сантьяго.

С января Turkish Airlines возобновляет авиасообщение с Сирией после 13-летнего перерыва. Первый рейс из Стамбула в Дамаск отправился, знаменуя конец эпохи изоляции страны после падения режима Асада в декабре. На борту самолета, направляющегося в Международный аэропорт Дамаска, находились около 350 пассажиров.

Несмотря на сложные отношения и фактический бойкот, объявленный Эрдоганом, турецкие авиакомпании рассматривают возможность возвращения в Израиль уже в июне.