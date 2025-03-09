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Турецкие авиалинии продолжают бить рекорды 0

Бизнес
Дата публикации: 09.03.2025
BB.LV
Чилийский Сантьяго стал одной из самых дальних точек роста.

Чилийский Сантьяго стал одной из самых дальних точек роста.

Компания успешно преодолевает политические барьеры.

Turkish Airlines была названа третьей по величине грузовой авиакомпанией в мире (первой в Европе). В настоящее время доля THY в мировых авиаперевозках грузов достигла 5,7 процента. Доля THY в пассажирских перевозках составляет 3,4%.

Турецкая авиакомпания совершает полеты в 120 стран, что с конца 2024 года является абсолютным мировым рекордом. Авиакомпания Turkish Airlines (THY), которая с 2012 года удерживает титул авиакомпании, совершающей полеты в наибольшее количество стран мира, зарегистрировала этот успех в Книге рекордов Гиннеса.

THY занесла свое имя в Книгу рекордов Гиннесса по номинации «Аавиакомпания, осуществляющая полеты в наибольшее количество стран после полета THY в международном аэропорту столицы Чили Сантьяго.

С января Turkish Airlines возобновляет авиасообщение с Сирией после 13-летнего перерыва. Первый рейс из Стамбула в Дамаск отправился, знаменуя конец эпохи изоляции страны после падения режима Асада в декабре. На борту самолета, направляющегося в Международный аэропорт Дамаска, находились около 350 пассажиров.

Несмотря на сложные отношения и фактический бойкот, объявленный Эрдоганом, турецкие авиакомпании рассматривают возможность возвращения в Израиль уже в июне.

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