Жители Латвии рассказали, почему покупают тот или иной продукт питания

В Латвии 71% жителей при выборе продуктов питания руководствуются акциями и скидками, показал опрос.

В качестве важных критериев при выборе продуктов питания 55% жителей Латвии также указали вкусовые качества, а 52% отметили срок годности.

Для 37% опрошенных важен состав продукта, а для 32% — регулярная цена. Реже покупатели указывают на визуальный вид продукта, дизайн и качество упаковки, узнаваемость бренда и то, произведен ли продукт в Латвии.

В других странах Балтии основные критерии выбора продуктов питания схожи. Скидки или акционные предложения важны для 79% эстонцев и 69% литовцев. На вкусовые качества обращают внимание 58% эстонцев и 52% литовцев, а срок годности указали 49% эстонцев и 46% литовцев.