Безработица в Латвии к концу февраля выросла

Уровень зарегистрированной безработицы в Латвии к концу февраля этого года составил 5,7% от числа экономически активных жителей, что на 0,2 процентного пункта больше, чем месяцем ранее, свидетельствуют опубликованные данные Государственного агентства занятости (ГАЗ), пишет LETA.

На конец февраля 2025 года в ГАЗ было зарегистрировано в общей сложности 49 889 безработных, что на 1062 человека больше, чем месяцем ранее, когда в агентстве было зарегистрировано 48 827 безработных.

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы к концу февраля по-прежнему наблюдался в Рижском регионе — 4,1% от числа экономически активных жителей, что на 0,1 процентного пункта больше, чем в конце 2024 года. Самый высокий уровень безработицы сохранялся в Латгале — 11%, увеличившись на 0,3 процентного пункта.

В Видземе и Курземе уровень зарегистрированной безработицы в феврале вырос на 0,1 процентного пункта и к концу месяца составил соответственно 5,8% и 6,1% от числа экономически активных жителей.

В Земгале уровень зарегистрированной безработицы в феврале не изменился и к концу месяца составил 5,7%.

В конце 2024 года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 5,3% от числа экономически активных жителей.