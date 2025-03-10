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Безработица в Латвии к концу февраля выросла 1

Бизнес
Дата публикации: 10.03.2025
BB.LV
Безработица в Латвии к концу февраля выросла
ФОТО: LETA

Уровень зарегистрированной безработицы в Латвии к концу февраля этого года составил 5,7% от числа экономически активных жителей, что на 0,2 процентного пункта больше, чем месяцем ранее, свидетельствуют опубликованные данные Государственного агентства занятости (ГАЗ), пишет LETA.

На конец февраля 2025 года в ГАЗ было зарегистрировано в общей сложности 49 889 безработных, что на 1062 человека больше, чем месяцем ранее, когда в агентстве было зарегистрировано 48 827 безработных.

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы к концу февраля по-прежнему наблюдался в Рижском регионе — 4,1% от числа экономически активных жителей, что на 0,1 процентного пункта больше, чем в конце 2024 года. Самый высокий уровень безработицы сохранялся в Латгале — 11%, увеличившись на 0,3 процентного пункта.

В Видземе и Курземе уровень зарегистрированной безработицы в феврале вырос на 0,1 процентного пункта и к концу месяца составил соответственно 5,8% и 6,1% от числа экономически активных жителей.

В Земгале уровень зарегистрированной безработицы в феврале не изменился и к концу месяца составил 5,7%.

В конце 2024 года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 5,3% от числа экономически активных жителей.

#безработица
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    10-го марта

    Естественно. Зимой безработица растёт, поскольку сезонные работы прикрываются. Удивили.

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