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В Латвии опять быстро растут цены, особенно на продукты питания 0

Бизнес
Дата публикации: 10.03.2025
LETA
В Латвии опять быстро растут цены, особенно на продукты питания

Потребительские цены в феврале этого года по сравнению с январем выросли в Латвии на 0,8%, а годовая инфляция составила 3,7%, тогда как месяцем ранее - 3%.

Наибольшее влияние на уровень потребительских цен в феврале 2025 года по сравнению с февралем 2024 года оказали цены на продукты питания и безалкогольные напитки (+1,5 процентного пункта), алкогольные напитки и табачные изделия (+0,6 процентного пункта), товары и услуги для отдыха и культуры (+0,4 процентного пункта), здравоохранение (+0,3 процентного пункта) и товары и услуги, связанные с жильем (+0,3 процентного пункта).

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены выросли на 5,7% по сравнению с предыдущим годом.

Наиболее значительное влияние на повышение среднего уровня цен в этой группе за год оказали цены на кофе (+20,5%). Также подорожали молочные продукты (+14%), в том числе сливочное масло (+29,2%), молоко (+12,2%), сыр и творог (+6,1%). Выросли цены на шоколад (+19,5%), мясо птицы (+7,4%), кондитерские изделия (+4,3%), растительное масло (+18,5%), хлеб (+2,2%), оливковое масло (+18,1%), консервированную и переработанную рыбу и морепродукты (+10,3%), вяленое, соленое и копченое мясо (+1,8%), фруктовые и овощные соки (+8,3%), свежие овощи (+2%). Дешевле стали сахар (-24,1%), мука и зерновые продукты (-4,4%), свежая и охлажденная рыба (-7,4%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия вырос за год на 8,4%, в том числе табачные изделия подорожали на 17,8 %, а алкогольные напитки - на 3,7%.

Средний уровень цен товаров и услуг, связанных с жильем, за год вырос на 1,5%. Наиболее значительно за год подорожала электроэнергия (+11,8%). Дороже стали услуги по управлению жильем (+8,3%), по содержанию и ремонту жилья (+10,4%), аренда (+6,8%), вывоз мусора (+10,4%), водоснабжение (+5,6%), баллонный газ (+11,8%) и услуги канализации (+6%). С другой стороны, подешевели отопление (-9,6%), природный газ (-9,2%) и твердое топливо (-5,9%).

В группе услуг здравоохранения средний уровень цен за год вырос на 4,4%.

В группе товаров и услуг связи цены выросли в среднем на 4,7%. Подорожали комплексные телекоммуникационные услуги, услуги мобильной связи и интернет.

Цены на товары и услуги для отдыха и культуры выросли за год на 5,5%, при этом подорожали услуги по организации досуга и спорта, газеты и журналы, комплексные услуги отдыха, цветы, подписка на телевидение.

В группе разных товаров и услуг цены за год выросли на 3,4%. Основными факторами роста цен в этой группе стали повышение платы за проживание в пансионатах, рост цен на услуги парикмахерских и салонов красоты, оформление удостоверяющих личность документов, услуги по уходу за детьми. Дешевле стало автострахование.

В других группах наиболее значительно за год выросли цены на услуги общественного питания, пассажирские перевозки автомобильным транспортом, техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта, дошкольное образование, чистящие средства и средства по уходу за домом. Снизились цены на пассажирские авиаперевозки, топливо (-1,1%), подержанные автомобили.

#цены #инфляция
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Григорий Антонов
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