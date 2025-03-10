Выросли цены на серийные квартиры в рижских домах, построенных в советское время

Цены на серийные квартиры в микрорайонах Риги с начала 2025 года выросли, говорится в новейшем обзоре рынка серийного жилья компании Arco Real Estate.

Наибольшие изменения за первые два месяца года зафиксированы на Югле, где цены на серийные квартиры выросли на 2%, а также в Кенгарагсе, где рост составил 0,7%.

В остальных микрорайонах колебания цен за два месяца не превысили 0,5%.

В феврале 2025 года средняя цена серийного жилья в крупнейших микрорайонах Риги составила 853 евро за квадратный метр, что выше, чем годом ранее (848 евро за кв. метр в феврале 2024 года).

Количество предложений на рынке серийного жилья в январе 2025 года немного увеличилось после спада в конце 2024 года. Однако в феврале текущего года на продажу было выставлено всего 1488 квартир, что на 13,1% меньше, чем в феврале 2024 года.

Больше всего предложений было в Пурвциемсе (203 квартиры), а меньше всего – в Болдерае (39 квартир).

Добавим, что в пригородах Риги рынок серийного жилья остался стабильным в начале 2025 года.

Единственным исключением стала Огре, где цены на квартиры выросли на 2% за первые два месяца года.