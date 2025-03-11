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Миллиардеры, присутствовавшие на инаугурации Трампа, потеряли 209 миллиардов долларов 0

Бизнес
Дата публикации: 11.03.2025
BB.LV
Миллиардеры, присутствовавшие на инаугурации Трампа, потеряли 209 миллиардов долларов
ФОТО: twitter

Пятеро самых богатых людей мира, присутствовавших 20 января на инаугурации президента США Дональда Трампа, с тех пор потеряли 209 миллиардов долларов из-за падения фондового рынка, сообщает агентство Bloomberg, пишет LETA со ссылкой на UNN.

Наибольшие убытки в размере 145 миллиардов долларов понес миллиардер Илон Маск, поскольку акции его компании по производству электромобилей Tesla Inc. резко упали в цене.

Миллиардеры, посетившие инаугурацию Трампа, включая Илона Маска, Джеффа Безоса и Марка Цукерберга, к 20 января значительно увеличили свое состояние благодаря росту акций их компаний на бирже.

Однако за последующие семь недель эти предприниматели потеряли 209 миллиардов долларов, а индекс Standard & Poor’s 500 на Уолл-стрит упал почти на 7%.

Период между победой Трампа на выборах и его инаугурацией был благоприятным для самых богатых людей мира, поскольку индекс S&P 500 достиг нескольких исторических максимумов. Инвесторы активно вкладывались в фондовый и криптовалютный рынки, ожидая, что политика Трампа будет выгодной для бизнеса.

Цена акций Tesla в течение нескольких недель после выборов выросла на 98%, достигнув рекордного уровня. Акции французской группы LVMH накануне инаугурации подорожали на 7%, увеличив состояние ее генерального директора Бернара Арно на 12 миллиардов долларов. Даже акции компании Meta Platforms Inc. Марка Цукерберга, которая в 2021 году заблокировала аккаунты Трампа в своих соцсетях, перед началом второго президентского срока Трампа выросли на 9%, а за первые четыре недели его правления – на 20%.

Однако ожидания не оправдались, и с 17 января, последнего торгового дня перед инаугурацией, рыночная стоимость компаний, принадлежащих этим миллиардерам, упала на 1,43 триллиона долларов.

Наибольшие потери понесли:

  • Илон Маск – 145 миллиардов долларов,
  • Джефф Безос – 31 миллиард долларов,
  • Сергей Брин – 23 миллиарда долларов,
  • Марк Цукерберг – 8 миллиардов долларов,
  • Бернар Арно – 5 миллиардов долларов.

Чистый капитал Илона Маска достиг пика в 486 миллиардов долларов 17 декабря. Основную прибыль он получил от Tesla, акции которой после выборов почти удвоились в цене. Однако европейские потребители разочаровались в Маске из-за его поддержки крайне правых политиков, и продажи Tesla в Германии за первые два месяца года сократились более чем на 70%.

Компания Джеффа Безоса Amazon в декабре пожертвовала 1 миллиард долларов в фонд инаугурации Трампа, а сам Безос в феврале обедал с ним. С 17 января акции Amazon упали в цене на 15%.

Акции компании Alphabet Inc., основанной Сергеем Брином, в начале февраля упали более чем на 7%.

Акции Meta с середины января по середину февраля выросли на 19%, но затем последовало более сильное падение.

76-летний генеральный директор LVMH Бернар Арно, чья семья владеет этим люксовым конгломератом, является другом Трампа на протяжении десятилетий. Акции LVMH, которые большую часть 2024 года снижались, с момента победы Трампа на выборах до конца января выросли более чем на 20%, но позже потеряли большую часть этого роста.

#дональд трамп
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