Baltijas balss logotype

Российской гражданской авиации срочно необходимо снятие санкций 0

Бизнес
Дата публикации: 11.03.2025
BB.LV
Самарский авиазавод старается ремонтировать двигатели от Boeing 747.

Самарский авиазавод старается ремонтировать двигатели от Boeing 747.

До начала санкций около 80% парка составляли лайнеры производства Boeing и Airbus

Россия на переговорах с новой администрацией Трампа активно ставит вопрос о снятии санкций США в отношении авиационной отрасли и банковского сектора. Авиация является самым проблемным сегментом, попавшим под западные санкции.

Как утверждают источники телеграм-канала «Незыгарь», недавно на одном из заседаний Совбеза звучало, что в течение двух-трех лет российская гражданская авиация столкнется с критической уязвимостью.

Западные санкции, введенные с 2022 года, стали беспрецедентным вызовом для гражданской авиации России. Отказ поставлять новые самолёты, запчасти и техническую поддержку западных авиалайнеров поставил перевозчиков перед сложнейшей задачей – обеспечить безопасность и регулярность полётов без традиционных механизмов техобслуживания. И ситуация лишь усугубляется: отсутствие оригинальных комплектующих и сертифицированного ремонта приводит к росту числа поломок, задержек рейсов и потенциальных рисков для пассажиров.

До начала санкций около 80% российского парка гражданских самолётов составляли лайнеры производства Boeing и Airbus. Эти машины требовали регулярного технического обслуживания, замены узлов и сертифицированных ремонтов. Однако поставки оригинальных запчастей и программного обеспечения оказались теперь под полным запретом.

Официально поставки деталей запрещены, но на практике авиакомпании вынуждены поддерживать парк через параллельный импорт – закупая запчасти через третьи страны, такие как ОАЭ, Китай, Турция и Индия. Однако этот метод работает не для всех компонентов, а зачастую оригинальные детали приходится искать на “сером” рынке. По данным таможенной статистики, с мая 2022 года по июнь 2023-го в Россию было ввезено авиационных запчастей на $1,2 млрд, однако их объём всё равно не покрывает реальных потребностей рынка.

Как альтернатива, авиакомпании начали активно разбирать самолёты на запчасти, превращая часть воздушного флота в “доноров”. По данным Росавиации, к концу 2023 года около 30% авиалайнеров в России стояли на приколе и использовались для запчастей. Теперь эта цифра возрастает. Например, «Аэрофлот» массово снимает самолеты с внутренних рейсов и ставит на международные. Соответственно, внутрироссийские перелеты осуществляются самолетами малых дистанций, а пассажиров переводят с прямых на стыковочные рейсы. Такой метод временно поддерживает работоспособность оставшихся машин, но это лишь временное решение: в долгосрочной перспективе флот не сможет оставаться в строю без новых поставок комплектующих.

Проблемы с техобслуживанием сказываются на безопасности. Международная организация гражданской авиации (ICAO) в 2022 году внесла Россию в “красный список” по контролю за летной годностью воздушных судов. Количество неисправностей в гражданской авиации растет: если в 2021 году фиксировалось 5 отказов двигателей в месяц, то в декабре 2024 – январе 2025 их было уже 11, в том числе 8 случаев на Boeing и Airbus.

К примеру, в январе 2025 года в аэропорту Краснодара Boeing 737 “Аэрофлота” экстренно вернулся из-за отказа одной из гидросистем. В феврале аналогичная ситуация произошла с Airbus A320, когда экипажу пришлось срочно садиться из-за проблем с навигационным оборудованием. Пассажиры жалуются на увеличение числа задержек и отмен рейсов – в декабре 2024 года каждый пятый рейс крупных авиакомпаний задерживался более чем на два часа.

Ключевой вопрос – насколько долго удастся эксплуатировать западные самолеты без поддержки. Эксперты предполагали, что примерно через 2–3 года после начала санкций (к 2024–2025 гг.) начнут кончаться ресурсы ряда Boeing и Airbus, потребуются капитальные ремонты, которые невозможно полноценно выполнить без оригинальных запчастей. Если санкции сохранятся, через несколько лет парк западных лайнеров сократится до уровня, обеспечиваемого только каннибализацией и параллельным импортом.

2
3

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию Эксклюзив!
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Сказку "все включено" могут позволить себе все меньше россиян. Иконка видео
Российский туризм в Турцию падает, с чего бы это
Фиксация цен может привести к дефициту. Иконка видео
45 евроцентов литр молока: супермаркетам РФ законодательно запретят поднимать цены
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Политика
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Политика
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео