Президент США Дональд Трамп провел первый в американской истории крипто-саммит в Белом доме, где анонсировал начало дерегуляции рынка криптовалют. Участие в саммите приняли около 30 лидеров криптовалютной отрасли. Среди первых мер, озвученных американскими регуляторами на фоне саммита - отмена некоторых ограничений для американских банков, касающихся операций с криптовалютой и стейблкоинами.

Открывая саммит, Трамп объявил, что намерен «положить конец бюрократической войне против криптовалют» также повторил свой тезис о желании сделать США «крипто-столицей планеты».

«Мы предпринимаем исторические шаги, чтобы выполнить это обещание», – заявил Трамп, подчеркнув, что поддержит законопроекты, касающиеся поддержки рынка цифровых активов, как в частности, стейблкоинов, обеспеченных долларом.

По его словам, США будут первопроходцами дерегуляции рынка криптовалют.

Президент также предстваил Дэвида Сакса (David Sacks), «крипто-царя» Белого дома, заявившего о вступлении Америки в «золотой век» для цифровых активов.

Сакс, венчурный инвестор из Кремниевой долины, в преддверии саммита написал в соцсети Х, что отсутствие у федерального правительства «долгосрочной стратегии» в отношении криптовалют нанесло ущерб американским налогоплательщикам: «За последнее десятилетие федеральное правительство продало примерно 195 000 биткойнов, выручив за них 366 миллионов долларов. Если бы эти биткойны сохранили, их стоимость сегодня составила бы более 17 миллиардов долларов».

В рамках мер, объявленных для борьбы с так называемой «регуляторной войной» против цифровых активов со стороны предыдущей администрации, Управление контролера валюты (The Office of the Comptroller of the Currency, подразделения Минфина США) отменило некоторые ограничения, разрешив национальным банкам участвовать в деятельности, связанной с криптовалютами, включая хранение цифровых активов и работу со стейблкоинами.

Министр финансов США Скотт Бессент на встрече отметил, что «доллар США по-прежнему останется доминирующей резервной валютой, и стейблкоины помогут в этом». «Мы собираемся сделать США мировым лидером в стратегии цифровых активов», – добавил Бессент.

На встрече присутствовали около 30 ключевых фигур американской криптоиндустрии, включая генерального директора MicroStrategy Майкла Сейлора, сооснователя компании World Liberty Financial Зака Уиткоффа, генерального директора Robinhood Markets Влада Тенева, основателей криптобиржи Gemini Trust Company Кэмерон и Тайлер Уинклвоссов, сооснователя Coinbasе Брайана Армстронга, генерального директора Tether Limited Паоло Ардоино.

Дональд Трамп лично сотрудничал с крипто-валютной биржей World Liberty Financial и в январе запустил собственный токен - Trump. Тайлер Уинклвосс был одним из спонсоров избирательной кампании Трампа, пожертвовав 1 миллион долларов в биткоинах в 2024 году.

Трамп подписал указ о создании государственного криптовалютного резерва, поручив разработать «бюджетно-нейтральные стратегии» для приобретения биткойна без «дополнительных затрат» для налогоплательщиков.

Представители администрации Трампа назвали этот резерв «цифровым Форт-Ноксом» для криптовалюты, которую часто называют «цифровым золотом». Дэвид Сакс подчеркнул, США не будут продавать биткойны, внесенные в резерв.

В беседе с «Рейтер» один из высокопоставленных чиновников администрации назвал «Биткойн» самой защищённой криптовалютой, которую никогда не взламывали: «Она дефицитна; протокол биткойна ограничивает количество монет до 21 миллиона. Это самая децентрализованная криптовалюта».

Как ранее сообщал «Голос Америки», финансовые рынки, закрывшиеся во время выступления Трампа, не сразу отреагировали на саммит по криптовалютам. Однако после начального падения, вызванного новыми тарифами США против Канады и Мексики, котировки немного восстановились. Цены на криптовалюты продолжили падение. Биткойн опустился ниже отметки 90 000 долларов США. Накануне, сразу после того, как Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического биткоин-резерва, цена флагманской криптовалюты упала примерно на 5%.