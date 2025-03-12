Baltijas balss logotype

Шведы распродают активы в странах Балтии. Совпадение, осторожность или своевременное бегство? 1

Бизнес
Дата публикации: 12.03.2025
BB.LV
Шведы распродают активы в странах Балтии. Совпадение, осторожность или своевременное бегство?

Хотя в прошлом году Латвия привлекла более 650 миллионов евро инвестиций и деловая среда развивается, несколько крупных шведских компаний объявили об уходе с рынка Балтии. Это сигнал для беспокойства или естественная динамика рынка? Эксперты успокаивают, но вопросы остаются, пишет Неаткарига.

Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) опубликовало информативный отчет об инвестиционной ситуации в стране в декабре, в котором указано, что за год в Латвию было привлечено 655,4 млн евро. Наибольшие инвестиции сосредоточены в производстве с высокой добавленной стоимостью, информационных и коммуникационных технологиях, энергетике и авиационном секторе.

В результате было создано более 2000 новых рабочих мест. Среди наиболее значимых проектов выделяются Asns Ingredient, строящая завод по производству изолята горохового белка в Елгаве с инвестициями в размере 114 миллионов евро, и Golden Fields Factory LV, которая уже открыла завод по производству белка в Лиепае, инвестировав 16 миллионов евро. Сектор бизнес-услуг также стремительно развивается: в Риге начала работу технологическая компания «Tech Mahindra», которая планирует создать 500 рабочих мест, а «Norse Atlantic Airways» выходит в авиационный сектор. LIAA гордится такими успехами за прошедший год.

Между тем, обзор макроэкономики Латвии, подготовленный Министерством экономики в октябре 2024 года, показывает, что динамика инвестиций в прошлом году продемонстрировала тенденцию к снижению. В первом полугодии расходы на общее накопление основного капитала сократились на 6,8%, на что существенно повлияло ослабление частных инвестиций. В первой половине 2024 года инвестиции в строительные активы были на 3,5% ниже, чем год назад. Конечно, следует отметить, что данный обзор не охватывает весь 2024 год, а сравнивает только соответствующий период.

Статистика, составленная Банком Латвии о динамике прямых инвестиций в Латвию с четвертого квартала 2021 года по четвертый квартал 2024 года, показывает, что объем прямых инвестиций последовательно растет, что свидетельствует о стабильном интересе и доверии инвесторов к экономике Латвии. Однако это также данные до того, как Дональд Трамп вступил в должность президента США.

Между тем, 2025 год начался с объявления о планах крупнейшей в Швеции ассоциации лесовладельцев и лесопромышленной группы «Södra» продать лесные участки и связанный с ними бизнес в странах Балтии. В общей сложности группе Södra принадлежит около 153 000 гектаров земли в Эстонии и Латвии, большая часть которой расположена на территории Латвии. Эта попытка распродажи крупных активов в странах Балтии — не единственное крупное событие в регионе в этом году. В среду утром стало известно, что шведская группа ICA Gruppen и датская торговая компания Salling Group договорились о продаже ритейлера Rimi Baltic. В обоих случаях речь идет о решении шведских предпринимателей уйти с рынка стран Балтии.

Швеция является одной из важнейших стран-инвесторов в Латвию. В целом около трети прямых иностранных инвестиций в Латвию поступает из Швеции. Кроме того, шведские банки, такие как Swedbank и SEB banka, контролируют значительную часть латвийского банковского рынка, в совокупности занимая более половины доли латвийского рынка.

Что знают шведы, чего не знаем мы?

Исполнительный директор Совета иностранных инвесторов в Латвии (FICIL) Татьяна Гузняева сообщила nra.lv, что поводов для беспокойства нет. В настоящее время не наблюдается каких-либо общемировых тенденций, касающихся ситуации в инвестиционной сфере. Комментируя планы шведской лесопромышленной группы «Södra» продать свои леса в Латвии, Грузняева рассказала, что у представителей лесной отрасли возникли «некоторые проблемы», которые они не смогли решить. Она не смогла ответить, в чем заключались проблемы, из-за которых шведы предпочли продать более ста тысяч гектаров леса, чем решать эти проблемы, но, по-видимому, это решение не было напрямую связано с геополитикой.

«Если говорить об ажиотаже в инвестиционном сообществе, то он, конечно, есть. Мы также наблюдали это в прошлом году, когда FICIL провел исследование так называемого индекс настроений или оценки инвестиционного климата. «Мы увидели, что геополитический фактор является основным, который негативно влияет на оценку», — признает генеральный директор FICIL. В настоящее время сложно судить о том, как и в какой степени действия США и, в частности, Трампа влияют на планы инвесторов, и в настоящее время проводится новое исследование по этому вопросу, уделяя особое внимание влиянию геополитики.

В то же время в Латвию продолжают поступать скандинавские инвестиции. Примером может служить новое производство «Care of Sweden», которое начинает работу в Лиепае. Оно находится значительно дальше от России и по другую сторону Даугавы, в отличие от лесов, принадлежащих шведам в Латгалии, но всё же.

Нотка оптимизма чувствуется и в письменном ответе Латвийского агентства инвестиций и развития: «На данный момент у нас нет никаких признаков того, что шведские инвесторы изменят свою позицию по инвестициям в Латвию». 30,5% всех накопленных инвестиций в Латвии, общая сумма которых превышает 25,8 млрд евро, поступают напрямую из Швеции. Также в 2024 году при участии LIAA запущены или уже реализованы три инвестиционных проекта на сумму 14,6 млн евро. Совместные переговоры с компаниями шведского капитала в Латвии также направлены на сотрудничество и развитие. В настоящее время наш инвестиционный портфель включает несколько десятков инвестиционных проектов совместно со шведскими компаниями.

#швеция #инвестиции
10
3

Комментарии (1)

  • IO
    Iljuha Oblomiv
    14-го марта

    Шведы знают, что делают. Пора бы и вам задуматься...

    0
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Здесь получают на руки 2500 евро в месяц: власти Латвии делают ставку на стартапы
В мечтах В. Валайниса латвийская экономика выглядит как–то так. Эксклюзив!
Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию Эксклюзив!
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Сказку "все включено" могут позволить себе все меньше россиян. Иконка видео
Российский туризм в Турцию падает, с чего бы это
Фиксация цен может привести к дефициту. Иконка видео
45 евроцентов литр молока: супермаркетам РФ законодательно запретят поднимать цены
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
x.com/WhiteHouse
В мире
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Люблю!
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
Наша Латвия
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
В мечтах В. Валайниса латвийская экономика выглядит как–то так. Эксклюзив!
Бизнес
Здесь получают на руки 2500 евро в месяц: власти Латвии делают ставку на стартапы
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Люблю!
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
x.com/WhiteHouse
В мире
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Люблю!
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео