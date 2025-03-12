Шведы распродают активы в странах Балтии. Совпадение, осторожность или своевременное бегство?

Хотя в прошлом году Латвия привлекла более 650 миллионов евро инвестиций и деловая среда развивается, несколько крупных шведских компаний объявили об уходе с рынка Балтии. Это сигнал для беспокойства или естественная динамика рынка? Эксперты успокаивают, но вопросы остаются, пишет Неаткарига.

Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) опубликовало информативный отчет об инвестиционной ситуации в стране в декабре, в котором указано, что за год в Латвию было привлечено 655,4 млн евро. Наибольшие инвестиции сосредоточены в производстве с высокой добавленной стоимостью, информационных и коммуникационных технологиях, энергетике и авиационном секторе.

В результате было создано более 2000 новых рабочих мест. Среди наиболее значимых проектов выделяются Asns Ingredient, строящая завод по производству изолята горохового белка в Елгаве с инвестициями в размере 114 миллионов евро, и Golden Fields Factory LV, которая уже открыла завод по производству белка в Лиепае, инвестировав 16 миллионов евро. Сектор бизнес-услуг также стремительно развивается: в Риге начала работу технологическая компания «Tech Mahindra», которая планирует создать 500 рабочих мест, а «Norse Atlantic Airways» выходит в авиационный сектор. LIAA гордится такими успехами за прошедший год.

Между тем, обзор макроэкономики Латвии, подготовленный Министерством экономики в октябре 2024 года, показывает, что динамика инвестиций в прошлом году продемонстрировала тенденцию к снижению. В первом полугодии расходы на общее накопление основного капитала сократились на 6,8%, на что существенно повлияло ослабление частных инвестиций. В первой половине 2024 года инвестиции в строительные активы были на 3,5% ниже, чем год назад. Конечно, следует отметить, что данный обзор не охватывает весь 2024 год, а сравнивает только соответствующий период.

Статистика, составленная Банком Латвии о динамике прямых инвестиций в Латвию с четвертого квартала 2021 года по четвертый квартал 2024 года, показывает, что объем прямых инвестиций последовательно растет, что свидетельствует о стабильном интересе и доверии инвесторов к экономике Латвии. Однако это также данные до того, как Дональд Трамп вступил в должность президента США.

Между тем, 2025 год начался с объявления о планах крупнейшей в Швеции ассоциации лесовладельцев и лесопромышленной группы «Södra» продать лесные участки и связанный с ними бизнес в странах Балтии. В общей сложности группе Södra принадлежит около 153 000 гектаров земли в Эстонии и Латвии, большая часть которой расположена на территории Латвии. Эта попытка распродажи крупных активов в странах Балтии — не единственное крупное событие в регионе в этом году. В среду утром стало известно, что шведская группа ICA Gruppen и датская торговая компания Salling Group договорились о продаже ритейлера Rimi Baltic. В обоих случаях речь идет о решении шведских предпринимателей уйти с рынка стран Балтии.

Швеция является одной из важнейших стран-инвесторов в Латвию. В целом около трети прямых иностранных инвестиций в Латвию поступает из Швеции. Кроме того, шведские банки, такие как Swedbank и SEB banka, контролируют значительную часть латвийского банковского рынка, в совокупности занимая более половины доли латвийского рынка.

Что знают шведы, чего не знаем мы?

Исполнительный директор Совета иностранных инвесторов в Латвии (FICIL) Татьяна Гузняева сообщила nra.lv, что поводов для беспокойства нет. В настоящее время не наблюдается каких-либо общемировых тенденций, касающихся ситуации в инвестиционной сфере. Комментируя планы шведской лесопромышленной группы «Södra» продать свои леса в Латвии, Грузняева рассказала, что у представителей лесной отрасли возникли «некоторые проблемы», которые они не смогли решить. Она не смогла ответить, в чем заключались проблемы, из-за которых шведы предпочли продать более ста тысяч гектаров леса, чем решать эти проблемы, но, по-видимому, это решение не было напрямую связано с геополитикой.

«Если говорить об ажиотаже в инвестиционном сообществе, то он, конечно, есть. Мы также наблюдали это в прошлом году, когда FICIL провел исследование так называемого индекс настроений или оценки инвестиционного климата. «Мы увидели, что геополитический фактор является основным, который негативно влияет на оценку», — признает генеральный директор FICIL. В настоящее время сложно судить о том, как и в какой степени действия США и, в частности, Трампа влияют на планы инвесторов, и в настоящее время проводится новое исследование по этому вопросу, уделяя особое внимание влиянию геополитики.

В то же время в Латвию продолжают поступать скандинавские инвестиции. Примером может служить новое производство «Care of Sweden», которое начинает работу в Лиепае. Оно находится значительно дальше от России и по другую сторону Даугавы, в отличие от лесов, принадлежащих шведам в Латгалии, но всё же.

Нотка оптимизма чувствуется и в письменном ответе Латвийского агентства инвестиций и развития: «На данный момент у нас нет никаких признаков того, что шведские инвесторы изменят свою позицию по инвестициям в Латвию». 30,5% всех накопленных инвестиций в Латвии, общая сумма которых превышает 25,8 млрд евро, поступают напрямую из Швеции. Также в 2024 году при участии LIAA запущены или уже реализованы три инвестиционных проекта на сумму 14,6 млн евро. Совместные переговоры с компаниями шведского капитала в Латвии также направлены на сотрудничество и развитие. В настоящее время наш инвестиционный портфель включает несколько десятков инвестиционных проектов совместно со шведскими компаниями.